«Квантовая запутанность». Самое важное в первый день ПМЭФ

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Официально первый — а в этом году полноценно второй день форума начинался сонно. В 7:30 утра выпить кофе еще решительно негде, а люди спросонок еще слушаются строгих наказов носить маски. Пройдет час, и очнувшиеся гости вспомнят, что в этом сезоне носят другие символы, да и мода на индивидуальную защиту уступила место коллективной — и практически ни одной маски в коридорах будет уже незаметно.



Кругом враги

Утренняя дискуссия «Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом» началась неожиданно и прошла достаточно эмоционально. Неожиданностью стал пост официального представителя МИД России Марии Захаровой, который она опубликовала на блог-платформе telegra.ph за час до ее начала. Сомневаться в его подлинности не пришлось — перед началом дискуссии Мария взяла слово и рассказала, что ею двигало.



— Я поступила оригинально: за час разместила в своем телеграм-канале текст выступления, чтобы сэкономить ваше время и задать тональность этому обсуждению. Многое, что слышим в упрек нашей стране — да, у других есть свои проблемы, но это правильные проблемы, потому что они сами правильные, и система у них правильная. А у нас и проблемы, и достижения — вне зависимости от того, что стоит в их основе — неправильные, и сами мы неправильные. Корень проблемы в том, что мы живем и общаемся в координате кривых зеркал. Это очень опасно. Нас приучают не к реальному отражению действительности, а к искаженному, оно должно формировать в нас искаженное восприятие. Это говорит о глубинном кризисе системы, которую Запад выстраивал, — отметила Мария Захарова.

Заданная ею тональность держалась все время, пока длилась дискуссия. Журналисты Дмитрий Киселев и Тимофей Сергейцев рассказали о том, как подвергшись западным санкциям, пытались их оспорить, но западная система правосудия не позволила им сделать этого. Летчик Константин Ярошенко, который провел в американской тюрьме 12 лет, поделился своим безуспешным опытом защиты своих прав.

Слушая их рассказы и негодуя по поводу несовершенства западной системы, журналист Михаил Шахназаров, который был модератором дискуссии, не удержался и отметил: «У американцев зато фильмы хорошие, где вскрываются минусы системы. В случае же, как с Ярошенко, они сразу становятся слепыми».



Выступил и бизнесмен Олег Никитин, который отсидел в американской тюрьме два года за то, что приобрел силовую турбину, хотя она американскими санкционными законами к продаже россиянам была запрещена. Он отметил, что в тюрьме к нему тянулись другие люди, уроженцы разных стран.



— Со мной был кубинец и латыш, все хотели в нашу группу. Был немец, выходец из Манчестера, но мы их не брали. Кубинец по убеждениям должен был биться за Карибы. А он сказал, что хочет быть за русских, — делился наблюдениями Никитин.

— Знаешь, почему они это говорят? Русские своих не бросают. А они их списывают со счетов, как позорящие себя страницы, и ставят крест, — прокомментировала его слова Мария Захарова.

В итоге дискуссия, запланированная на 75 минут, растянулась на полтора часа, так что на подготовку к следующей у слушателей осталось едва ли 10 минут.

Рунет в огне

Следующим вопросом в повестке дня было обсуждение будущего Рунета. Модератором выступил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Перед началом он попросил участников подумать, насколько весна этого года для них стала драматичной, или же она открывает новые возможности.



— За всю историю Рунета были и другие драматичные кризисы. В моменте неприятно, но потом отрасль становится сильнее и продолжает развиваться. Сейчас мы пытаемся понять, что будет дальше? Что будет в конце 2022 года? У нас прогноз — некоторые сегменты упадут. Медийка, скорее всего, точно. Многие на 50–60 %. Но в сумме вырастем на 11%. Поддержка государства у нас есть, а главное есть пользователи, — сказал он. Участники дискуссии, среди которых были Евгений Касперский от «Лаборатории Касперского», глава VK Владимир Кириенко и иже с ними отметили, что кризис ударил по ним больно, но они выстояли и дальше намерены двигаться только вперед. Да, часть айтишников покинула российский рынок, но те, кто ушли, лишь малая толика, которая не делает погоды. И вообще, пора о них забыть и вырастить новое поколение думающих и амбициозных им на замену, тем более, что желающие есть. Собственно, шаги к этому уже сделаны — основатель Skillbox Дмитрий Крутов, например, рассказал, что заключил партнерство с восемью вузами.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Сразу ощутили приток тех, кто хочет обучаться. У бизнеса были планы выйти в другие регионы. Максимально востребованы знания в странах бывшего СССР, Латинская Америка быстро развивается. Мы видим, как перестроиться, — сказал Крутов. Наше все

Одна из «серьезных» сессий первого делового дня форума касалась рынка нефти и газа.

Зампред правительства и бывший министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер собрали аншлаг, мужчины и женщины вполне серьезного вида занимали последние сидячие места только для того, чтобы придержать их и через 10 минут уступить еще более серьезным.

Спикеры выступили в различных амплуа: Новак приземленно рассуждал о «диверсификации и расшивании» в новых условиях, Миллер — как показалось, несколько взволнованно — о «квантовой санкционной запутанности» и затухании Бреттон-Вудской системы. Когда модератор решил все же уточнить, о каком-таком game over говорит главный газовщик страны, тот пояснил, что закончилась игра в номинальную стоимость денег.



«Спрос на валютные запасы заменяет спрос на сырье, — припечатал Миллер. — Эта система не позволяет контролировать предложение ресурса на товарно-сырьевых рынках».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На чем сошлись выступающие — так это на снисходительной интонации по отношению к моде на «зеленую» энергию и к планам западных партнеров как-то протянуть без российских углеводородов.

Прозвучал классический набор — «зима близко», «вырастет спрос на дрова». Это не здорово женилось с историей об агрегатах Siemens, которые засыпают на проектах «Газпрома» по эксплуатационным причинам, а обслужить их не позволяют санкции. Но на импортозаместительный вопрос, когда нам вообще перестанут быть нужны турбины Siemens, Новак ответил без лишних пояснений: в 2022-м. В зале засмеялись, но, кажется, одобрительно. Жанр такой.

Отповедь

Едва ли не тесней (но там зал поменьше) было на актуальной сессии «Дипломатия всех треков». Тон накануне задала представитель МИД Мария Захарова, а здесь ждали ее начальника — министра Сергея Лаврова. Мероприятие все не начиналось, по рядам поползло — «не придет». И не пришел.



Со вступительным словом пришлось выступать замглавы Министерства иностранных дел Александру Панкину. Услышав это, люди массово потянулись на выход, как бывает, когда в театре перед спектаклем экстренно меняют главную звезду. За Панкина стало обидно. Сходство усиливалось тем, что текст-то актеру выдали тот же самый, буквально — замминистра в заметно опустевшем зале зачитал обращение министра.

«Где верх берет ставка на силу…, а дипломатию пытаются задвинуть — результаты оказываются плачевны, — многообещающе начал Панкин и продолжил более традиционно. — Достаточно вспомнить агрессию против Югославии, Ирака, Ливии, попытку разрушить еще одно государство — Сирию, а также срежиссированные цветные революции в целом ряде других стран, включая соседнюю Украину».

«Западные коллеги, возомнившие себя вершителями судеб человечества, основательно подзабыли азы дипломатии, подразумевающие готовность слышать собеседника и выходить на взаимоприемлемые компромиссы, — разносилось над Петербургским международным форумом. — В противовес этим деструктивным тенденциям отечественная дипломатическая служба продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С ветерком

На финансово-экономических сессиях сегодня было не менее весело. В поиске решения проблем вынужденного и не очень импортозамещения министр финансов Антон Силуанов рассуждал о том, что не нужно увлекаться бюджетным стимулированием бизнеса. «Бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик», — отметил он.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Министр предположил, что государство могло бы разделить с бизнесом часть рисков. Например, начальник финансового ведомства предложил мотивировать производителя делать подушки безопасности, пересадив чиновников на Lada.

«Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря <...>, — пояснил министр. — Если мы пересадим работников государственных на «Лады».

Сказано — сделано. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с новым главой «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым умчали с ПМЭФ на совещание по развитию автопрома к президенту на Lada Vesta Sport с буквой Z.



Сдавайте валюту!



Кормить народ ложными надеждами никто не стал, экономисты сказали сходу: «Как прежде не будет». Но и самые худшие опасения россиян, а у них, по словам первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина, все накопления в иностранной валюте, не сбудутся. На вопросы о планах конфисковать валютные вклады, запретить хождение (токсичных) доллара и евро глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила: «Нет!»



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Думаю, американцы и европейцы обрадовались, когда Эльвира Сахипзадовна сказала, что их валюту не запретят, — засмеялся Силуанов.

— Антон Германович, вы знаете. Меня больше волновало другое. Когда президент Байден сказал, что за доллар дают 200 рублей. Я сейчас ищу какие-то выходы на Байдена, чтобы продать по этой цене, — отшутился модератор встречи, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

— Вы аккуратнее, Андрей Михайлович, ищите-то.

— Слово не воробей!

С вас три процента

Обсуждать банковские риски, связанные с валютой, продолжили и на следующей сессии «Российский финансовый сектор в новых условиях». Речь зашла о введении отрицательных ставок по валютным вкладам и поведении банков, которые в последнее время вводят комиссию за обслуживание валютных накопительных счетов или пополнение обычных.



Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский объяснил, что все дело в рисках, с которыми сталкиваются банки.

«Сегодня мы инфраструктуру дискредитировали, сказав что НРД (Национальный расчетный депозитарий — небанковская кредитная организация, оказывающая услуги, связанные с хранением сертификатов ценных бумаг, попала под санкции. — Прим. ред.) не отвечает по обязательствам. Что завтра будет? Мы создаем эти краткосрочные выгоды, когда никто не готов на себя принять ответственность, и разрушаем системные вещи. А потом мы удивляемся, что банки перекладывают такие вещи на своих клиентов. Будут перекладывать все равно!» — выступил он.

Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал, что в правительстве рассматривали возможность ввести отрицательные ставки по вкладам, но только в отношении юрлиц, и такой закон сейчас обсуждается. Что касается физлиц, в отношении них это сделать нельзя — может спровоцировать «социальный взрыв», тем более после того, как россиянам запретили снимать столько наличной валюты, сколько они хотят. С представителем Минэка оказался солидарен и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.



В ЦБ тоже согласны, что бизнес и физлица и так настрадались — действовать нужно аккуратно. Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин предложил устанавливать новые ограничения на новые вложения в валюте. Некоторые клиенты начнут интересоваться китайским юанем и эмиратским дирхамом, а «особо буйные» — стремительно подешевевшей за прошлый год турецкой лирой. Накапливание новых пассивов — это сейчас плохо для банковской системы, считают в ЦБ.

Что в сумке?

На второй день ПМЭФ «Фонтанка», как обещала в своем официальном телеграм-канале, выполнила пожелание читателей. Им предложили путем самого демократичного анонимного голосования определить, что корреспонденты издания еще могут для них сделать.

Публика потребовала выяснить, что носят в своей спортивной сумке по «Экспофоруму» талибы, чье движение «Талибан»* запрещено на территории РФ. И, кстати, как они относятся к тому, что оно у нас запрещено.

Представитель торгово-промышленной палаты Афганистана Мухаммад Юнус Моманд, за чьей полосатой чалмой по полям ПМЭФ и так гонялись толпы журналистов и желающих сфотографироваться, очень вежливо выслушал вопрос. И ответил, что он и его коллеги, представляющие Афганистан, здесь ради экономических, а не политических вопросов, и политику он не обсуждает. Той самой спортивной сумки, которая так будоражила общественность в «нулевой» день ПМЭФ, у гостей с собой уже не было, и переводчик господина Моманда попытался предъявить вместо нее свой рюкзак. Но согласитесь, это было совсем не то. Как это было, смотрите на видео.



На торжественном открытии форума талибов* (чье движение «Талибан» запрещено на территории РФ) уже не было. Международную повестку представляли премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Малуа, который говорил о том, что Запад не должен игнорировать проблемы Африки, и член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик, который говорил, что Сербия — очень маленькая страна, но она не хочет быть пешкой в мировой политике.



Гламур

Конкуренцию роботу Дуняше на второй день составила группа стюардесс в красных униформах на стенде Республики Башкортостан. На лацканах у них были вышиты серп с молотом, как в старые времена, и серьезные мужчины в синих костюмах выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться со стюардессами и заглянуть, что показывают внутри довольно-таки лапидарно исполненного макета кабины некоего летательного аппарата.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стенду Новгородской области тем временем делала кассу сова Бейзи. Бейзи сидела на белоснежной подставке, украшенной пучком искусственной травы и, похоже, весь день ничего не ела и не какала. «А она клюнуть не может?» — спросила смотрительницу совы девушка, решившаяся сфотографироваться с птицей. «Если руки в нее не совать, то не клюнет», — невозмутимо ответила смотрительница.



Несмотря на очевидное сокращение количества иностранных делегаций (даже английская речь звучала в этот раз далеко не на каждой сессии), публика ПМЭФ-2022 почти не изменилась. Мужчины по-прежнему все, как один, одеты в синее. Дамы по-прежнему носят люкс. Тут и там мелькали сумочки Сhanel, Louis Vuitton, Furla, Dior. Но чаще всего — почему-то Saint Laurent.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Городская повестка

На стенде Петербурга — частично кочующие с форума на форум проекты, частично — новые. Неизменный Остров фортов и «СКА Арена», на которые губернатор во время обхода явно смотрел не впервые.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но здесь же — технополис Политеха и Музей электротранспорта на Васильевском острове, который раньше был известен только на рендерах, а теперь — в объеме.



За пределами этого списка была организация электротранспортного производства Трансмашхолдинга в Колпино — как выяснилось, этот не новый сюжет тоже решили закруглить именно на ПМЭФ. По данным «Фонтанки», все виды электрического подвижного состава будут выпускать на одном из участков Ижорских заводов, который имеет удобную связь с железнодорожными путями. Это не связано напрямую с контрактом на 100 млрд рублей и на 950 вагонов метро, который Трансмашхолдинг намерен исполнять для Петербурга, но в какой-то момент эта 10-летняя эпопея, конечно, переедет с ОЭВРЗ в Колпино.



Кроме того, стало немного яснее, что за Вавилон на 73 млрд собирается построить в городе строительная компания Glorax. Среди прочего, это комплексное развитие территории квартала «Дальневосточный проспект — Зольная улица», строительство в Петергофе и главный хит — реконструкция Апраксина двора, которая в Петербурге является мемом не слабее Конюшенного ведомства.

Сюжет с освоением территории «Горская» развивался 16 июня предсказуемо, но, благодаря усилиям одного из авторов сценария, довольно театрально. О том, что здесь появится туристический кластер с яхт-клубом, «Фонтанка» рассказала в середине мая. Впоследствии стало понятно, что речь идет ровно о той территории, на которую уже год разрабатывала проект компания «Мегалайн» — опять же по соглашению со Смольным от прошлого форума.



О связи компании с предпринимателем Евгением Пригожиным писали еще тогда (он, впрочем, и не скрывал, как и свое отношение к тому, что городские чиновники не двигают проект). На фоне критики проводимых городом реформ и ответа Беглова «неустановленным лицам» сложно было ожидать, что администрация будет оценивать заключенное год назад рамочное соглашение о сотрудничестве как нечто обязывающее.

Она и не оценила, сделав выбор в пользу других партнеров — АО «Корпорация Туризм.РФ» и СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Не то чтобы это был секрет, но «Мегалайн» подошел к делу творчески. За полчаса до подписания соглашения между Смольным и яхт-клубом презентовал свой проект, закончив обсуждение словами о том, что он не будет реализован, что поведение города дискредитирует форум, а его документы стоят не дороже бумаги, на которой написаны. Смольный не комментировал, он все решил.



Николай Кудин, Венера Галеева, Наталья Вязовкина, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»