«Как прежде не будет». Экономисты на ПМЭФ рассказали, что будет дальше с российской экономикой

Основная программа ПМЭФ-2022 началась с разговора четырех людей, от которых зависит, куда пойдет российская экономика. Вместе они обещали справиться с современными вызовами и искали точки опоры. Рассказываем, запретят ли в России доллары и кто будет покупать отечественное — от болтов до подушек безопасности «Лады».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Модератор встречи, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров начал с того, что каждый год на таких же сессиях обсуждалось, «как в мире» и как сделать, чтобы у нас было как там. Сегодняшнюю дискуссию он начал с вопроса, который повис в воздухе после 24 февраля: «У нас будет все по-прежнему?» И получил однозначный ответ.



«Как прежде не будет. Здесь других вариантов нет. И чем быстрее управленцы на разных уровнях в государственном, частном секторе это осознают, чем быстрее будут выстраивать стратегию из нового понимания того, что происходит, тем лучше будет нашей стране», — заявил помощник президента, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы в этой ситуации реагируем на санкции. Но и бизнес, и, главное, люди хотят услышать, не насколько мы успешно боремся с санкциями. Они хотят увидеть будущее, спросить, какую модель в экономике мы предлагаем. И вместо этого, к сожалению, подчас мы слышим конкуренцию в катастрофичности прогнозов. Вы сказали, что как раньше не будет, а как будет?» — продолжал Макаров.



Ответ держал министр экономического развития Максим Решетников: «какой будет структура будущего» — зависит от тех решений, которые сейчас принимаются.

«Вы сказали, что мы все соревнуемся в катастрофичности прогнозов. Да скорее нет, наверное. Последний месяц, наоборот, пошла волна улучшения оценок, прогнозов», — отметил между тем Решетников.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В связи с негативными прогнозами на панели вспомнили главу Счетной палаты Алексея Кудрина, который прогнозировал падение экономики на 12,4%. У многих экспертов были прогнозы хуже, напомнил Максим Орешкин. «Особенно когда это было в марте, у меня складывалось ощущение, что у кого-то желание либо навредить стране <...>, либо просто неверие в собственную страну и собственные силы», — отметил он.



Пока мужчины дискутировали, насколько сегодня корректно считать ВВП главным показателем состояния экономики, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина вступилась за поруганных прогнозистов. Искать в них виноватых в состоянии беспрецедентной неопределенности, по ее мнению, «последнее дело».

«Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет, — вернулась она к истоку беседы. — Мы уже это повторяем, как такую банальную фразу, а что не будет по-прежнему? Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо». Россия как страна теряет без участия в международном разделении труда, экспорт у нее с дисконтом, импорт — с премией. В ситуации, когда на «экспорт» не купить «импорт», она призвала переосмыслить выгоды от экспорта. «Значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», — считает Набиуллина.



Так постепенно перешли к импортозамещению. На примере «упрощенной» Lada Granta, которая стоит дороже, чем в полной комплектации, Макаров спросил, что нас ждет, если в России продолжится импортозамещение по принципу «более низкое качество, но за большие деньги». Орешкин сначала вспомнил о позитивных примерах «Яндекса» и Сбера, но нарвался на дополнительный вопрос модератора. Пришлось зайти с козырей и, отсылая к тысячелетней истории России, пообещать, что «мы справимся».

Чтобы решить проблемы, с которым сталкиваются российские производители, министр финансов Антон Силуанов предложил не увлекаться бюджетным стимулированием бизнеса, но в каких-то моментах разделить с ним часть рисков.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря <...>, — пояснил министр. — Если мы пересадим работников государственных на «Лады»».

Макаров ему возразил, отметив, что «это уже пытались сделать в девяностые, идея не прошла».

Возвращаясь к санкциям, модератор напомнил, что первый удар нанесли по финансовой системе. Она, по оценке Набиуллиной, нормально прошла пандемию. «Сейчас мы смотрим, кому и как, в какой степени нужна докапитализация. Но при таком ударе санкций в принципе финансовая система достойно с этим справилась», — заявила глава российского ЦБ.



При этом она отметила, что в стране наблюдается дефицит не долга, а капитала. В нормальной ситуации бизнес берет кредит, чтобы развиваться и расширять производство, а в России идет подмена одного другим.



Вопрос, можно ли в этой ситуации эффективно использовать валюту, которая поступает от экспорта, привел к обсуждению действующих сейчас валютных ограничений. Большинство из тех, которые Набиуллина выделила в группу стабилизационных, должны быть отменены. К ним относятся ограничения на движение капитала, которые затронули физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов.

После этого депутат Госдумы устроил главе ЦБ небольшой блиц по самым популярным вопросам «простых людей, которые не разбираются в макроэкономике»:

— Валютные вклады конфискуют?

— Нет!

— Доллар запретят?

— Нет!

— А евро?

— Нет! У нас ещё и другие валюты есть — [их тоже] нет!

На трехкратное «нет» зал отреагировал аплодисментами.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обсуждение рисков, с которыми столкнулись банки, продолжилось на следующей сессии. В ней приняли участие представители «Совкомбанка», Сбера, Минэкономразвития, ЦБ и глава госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Речь зашла об одной из основных финансовых тем прошлой недели — установлении банками комиссии за обслуживание валютных накопительных счетов. Список кредитных организаций, переложивших свои риски на клиентов, на днях пополнил «Уралсиб», который ввел комиссию 5% на зачисление евро и долларов на счета физлиц со счетов в других банках. На горизонте показалось введение отрицательных ставок по валютным вкладам, пока только для юрлиц.



Как сообщил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, регулятор поддерживает проведение банками девалютизации, но, по его словам, у населения и компаний «все накопления в инвалютах», в частности, в «токсичных» — долларе и евро.

«Нужно подходить к решению данного вопроса крайне аккуратно. Нельзя такими резкими решениями, за счет комиссий, отрицательных процентных ставок уменьшать стоимость актива у своих клиентов. В нынешних временах понятно, бизнес и физические лица очень серьезно пострадали от изменившейся ситуации, дополнительного лишать их части имущества — необоснованное решение», — отметил Чистюхин.

Он обратил внимание на другую проблему — некоторые продолжают не доверять рублю и хотят вкладываться в китайский юань и другие, так называемые мягкие валюты. По его словам, этот процесс нужно «дестимулировать». По итогу позиция представителя ЦБ такая: с тем, что уже находится на балансе банков, нужно обращаться крайне аккуратно, потому что это может привести ухудшению финансового положения клиентов. На новое — можно устанавливать новые ограничения.



«Я соглашусь с тем, что должен быть такой инструментарий, но сейчас им пользоваться нельзя. На фоне того, что люди пережили с ограничением [возможности] пользоваться валютой, еще объявить им, что они за это будут платить стоимостью своих денег — этого делать сейчас нельзя», — заявил Игорь Шувалов. При этом он отметил, что возможно это можно рассматривать в долгосрочной стратегии.

Как сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, в правительстве рассматривали возможность ввести отрицательные ставки по вкладам только в отношении юрлиц. Такой закон сейчас обсуждается.

Аналогичное решение в отношении физлиц сейчас принять нельзя из-за ограничений по обращению наличной валюты, поскольку это может спровоцировать напряженность. «Это будет социальный взрыв. Как минимум Минэк такой подход не поддерживает», — подчеркнул Торосов.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

