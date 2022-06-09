Хотите как в Европе? Уже! Российские банки вводят отрицательные ставки по валютным счетам

Крупные российские банки с конца июня вводят плату за обслуживание счетов в иностранных валютах. Об этом своих клиентов уже предупредили «Тинькофф» и Райффайзенбанк. По сути это то же самое, что отрицательные ставки. Они делают бессмысленным хранение денег в России в валюте.



Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Всего за один месяц — апрель — россияне сократили свои валютные вклады на триллион (в валютном эквиваленте). Тем не менее 14,4% всех сбережений физлиц все еще приходится на разнообразную валюту — в пересчете на рубли это почти 5 триллионов. Однако очевидно, что в нынешних условиях и банки, и регулятор заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее избавить россиян от этой ноши.



«Тинькофф-банк» утром 9 июня предупредил, что с 23 июня вводит плату за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Теперь, если на балансе у владельца более 1000 условных единиц в валюте счета, банк будет забирать у него 1% в месяц (11,36% годовых), комиссия будет списываться ежедневно.



Причины такого решения в банке объясняют вполне в духе времени: «Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции "Тинькофф-банка"».



Следуя этому курсу, банк также закрывает валютные накопительные счета. В отличие от вкладов они бессрочные, их можно бесконечно пополнять и снимать с них деньги, что компенсируется более низким процентом на остаток. Так вот деньги, которые хранятся на таких валютных счетах, будут переведены на обычные расчетные счета клиентов в этих же валютах. С 23 июня открыть новые накопительные в «Тинькофф» можно будет только в рублях.

«Для удобства до 30 июня мы отменяем комиссию за SWIFT-переводы», — пытаются сгладить неудобства в банке, не говоря о том, что с 6 мая для обычных пользователей она была повышена до 1% от суммы перевода. К тому же с начала мая «Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения. SWIFT-переводы — главный способ переводить средства из России за рубеж и обратно без ограничений.



Курс «на уменьшение валютной позиции» и другие метаморфозы с банком «Тинькофф» начали твориться после продажи группе «Интеррос» Владимира Потанина 35% акций головной компании TCS Group Олегом Тиньковым. Он заявил, что ему пришлось продать банк после своего публичного выступления с критикой специальной операции России на Украине.

Менее драконовские изменения условий на днях анонсировал Райффайзенбанк. Напомним, он решил продолжить работу в России, несмотря на возможный выход материнской немецкой группы Raiffeisen Bank International (RBI) из его капитала.



Банк с 30 июня вводит комиссию за обслуживание текущих счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Плата будет начисляться на сумму, превышающую пороговые значения. Если на счету больше 5 000 условных единиц, нужно будет платить 0,2% от суммы превышения, если больше 500 000 — 0,5%.Остатки будут считаться отдельно по каждой из валют. Остатки по вкладам облагаться комиссией не будут.

«Ставки доходности при размещении средств в иностранных валютах в течение нескольких лет остаются рекордно низкими, поэтому банки ищут другие возможности эффективно управлять деньгами», — объясняют причины в Райффайзенбанке и предлагают раскладывать деньги по нескольким валютам, снижая риски концентрации в одной из них.



Комиссия за обслуживание валютных счетов — не новшество. В «Альфа-банке», например, для клиентов без премиум-пакетов действуют такие условия: от суммы свыше 5000 евро ежемесячно списывается 0,1%, но не более 100 и не менее 10 евро.

Многие банки начали вводить комиссию после того, как в сентябре 2019 года Европейский центральный банк ввел ставку по вкладам –0,5%. После этого введение отрицательной ставки по валютным вкладам стал продвигать и Центробанк РФ. Логика такая: российские банки привлекают валюту на депозиты под положительную ставку, а разместить эти средства за границей могут только под отрицательные. Получается бизнес с ущербом для себя. Аналитики тогда прогнозировали, что решение окончательно похоронит любые нерублевые депозиты и увеличит объем накоплений в трехлитровых банках и под матрасами, поскольку веры в крепкий рубль нет.



Сейчас ЦБ вернулся к этому разговору. Пока отрицательные ставки обсуждаются только для валютных депозитов юрлиц, физлицам беспокоиться рано. Регулятор считает, что это поможет ускорить отход банков от валют недружественных стран, будет расти значимость валют дружественных стран и усиливаться роль рубля в расчетах по внешнеторговым операциям. Инициатива на карандаше у парламентариев и, как говорил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, вскоре будет закреплена законодательно.



Девалютизация банковского сектора с начала боевых действий на Украине, похоже, шагает полным ходом. Доля валютных депозитов в российских банках, по данным ЦБ на 1 мая 2022 года, сократилась до минимума с начала 2015 года — до 21,7%. Также до минимального уровня опустились доли депозитов населения (до 14,4%), финансовых и нефинансовых организаций (до 28,8%). На 1 февраля эти показатели составляли 19,5% и 33% соответственно.

По данным «Банки.ру», сейчас банки предлагают валютные вклады и накопительные счета в долларах и евро по ставкам от 0,001 до 4%. Самая крупная — 4,01% — у ВТБ.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

