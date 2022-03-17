Райффайзенбанк продолжит работу в России

Райффайзенбанк заявил, что продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия материнской немецкой группы Raiffeisen Bank International (RBI) в его капитале. Об этом 17 марта сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

«Мы оказываем все финансовые сервисы в полном объеме и готовы обеспечивать бесперебойную доступность операций для наших клиентов, чтобы максимально защитить их интересы. Наш запас надежности позволит нам чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации. Мы регулярно проводим стресс-тесты для того, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий на рынке», — заверили в кредитной организации.