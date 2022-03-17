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Райффайзенбанк продолжит работу в России

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Райффайзенбанк заявил, что продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия материнской немецкой группы Raiffeisen Bank International (RBI) в его капитале. Об этом 17 марта сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

«Мы оказываем все финансовые сервисы в полном объеме и готовы обеспечивать бесперебойную доступность операций для наших клиентов, чтобы максимально защитить их интересы. Наш запас надежности позволит нам чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации. Мы регулярно проводим стресс-тесты для того, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий на рынке», — заверили в кредитной организации.

Так в российском подразделении Райффайзенбанка прокомментировали заявление группы RBI. Ранее ее генеральный директор Йоханн Штробль сообщил, что на фоне боевых действий на Украине RBI оценивает все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, «включая тщательно продуманный выход» из капитала дочернего банка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Avs7153
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Athair
Первый штрейкбрехер? Ату его, на мыло! ;)
265879258
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