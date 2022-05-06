«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро из-за «увеличения сроков» их прохождения

Банк «Тинькофф» временно приостановил переводы по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков их прохождения. Это один из основных способов перевода средств.



«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Рекомендую вам делать переводы со счета в долларах», — цитирует 6 мая «Интерфакс» пресс-службу банка.



В техподдержке организации уточнили, что такие переводы остановлены «из-за перегрузки системы и увеличения сроков ожидания». Как писали СМИ, время переводов по SWIFT в апреле увеличилось с одного-двух до пяти-десяти дней.

