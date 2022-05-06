    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, с-з

    765мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро из-за «увеличения сроков» их прохождения

    1791
    1 комментарий

    Банк «Тинькофф» временно приостановил переводы по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков их прохождения. Это один из основных способов перевода средств.

    «Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Рекомендую вам делать переводы со счета в долларах», — цитирует 6 мая «Интерфакс» пресс-службу банка.

    В техподдержке организации уточнили, что такие переводы остановлены «из-за перегрузки системы и увеличения сроков ожидания». Как писали СМИ, время переводов по SWIFT в апреле увеличилось с одного-двух до пяти-десяти дней.

    Агентство отмечает, что система SWIFT сейчас является основным способом перевода средств для пользователей. Хоть «Тинькофф» и сообщает, что переводить деньги из другой страны в Россию можно двумя способами — через SWIFT и с карты на карту, второй способ работает из Белоруссии и Армении с картами определенных банков. Переводы на карты Visa и Mastercard иностранных банков не проводятся.

    Напомним, с 1 апреля ЦБ увеличил максимально возможную сумму перевода за рубеж с 5 до 10 тыс. долларов в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте).

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Vasya11
    Я удивляюсь.
    Неужели умные европейцы (Германия, Швейцария, Франция и т.д.) не обращают внимание как америкосы поддавливают по курсу их валюту по отношению к баксу???
    Ведь ещё пару лет назад между их курсами был разрыв эквивалентно 7-9 р.р.
    А на сегоднешний день уже менее трёх руб.
    Так глядишь, с такими успехами бакс будет стоить евриками как в рос.рублях.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close