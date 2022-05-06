«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро из-за «увеличения сроков» их прохождения

Банк «Тинькофф» временно приостановил переводы по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков их прохождения. Это один из основных способов перевода средств.
«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Рекомендую вам делать переводы со счета в долларах», — цитирует 6 мая «Интерфакс» пресс-службу банка.
В техподдержке организации уточнили, что такие переводы остановлены «из-за перегрузки системы и увеличения сроков ожидания». Как писали СМИ, время переводов по SWIFT в апреле увеличилось с одного-двух до пяти-десяти дней.
Агентство отмечает, что система SWIFT сейчас является основным способом перевода средств для пользователей. Хоть «Тинькофф» и сообщает, что переводить деньги из другой страны в Россию можно двумя способами — через SWIFT и с карты на карту, второй способ работает из Белоруссии и Армении с картами определенных банков. Переводы на карты Visa и Mastercard иностранных банков не проводятся.
Напомним, с 1 апреля ЦБ увеличил максимально возможную сумму перевода за рубеж с 5 до 10 тыс. долларов в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте).