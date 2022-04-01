До $ 10 тысяч в месяц, но с нюансом. ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Банк России объявил о смягчении ограничений на переводы средств за рубеж для физлиц. Об этом 1 апреля говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Так, на ближайшие полгода установлены новые пороги по суммам переводов за границу. В течение месяца граждане могут перевести со своего счета в российском банке на свой или чужой счет в зарубежном банке не более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте.
Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, можно перевести не более 5 тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте.
Отмечается, что новые правила касаются резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Однако эту возможность получат нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.
«В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», — добавили в ЦБ.
6 марта Центробанк ограничил переводы за границу физлицами. Отправлять можно было до 5 тысяч долларов в месяц. При этом резидентам запретили зачислять иностранную валюту на свои счета.