До $ 10 тысяч в месяц, но с нюансом. ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Банк России объявил о смягчении ограничений на переводы средств за рубеж для физлиц. Об этом 1 апреля говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так, на ближайшие полгода установлены новые пороги по суммам переводов за границу. В течение месяца граждане могут перевести со своего счета в российском банке на свой или чужой счет в зарубежном банке не более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте.



Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, можно перевести не более 5 тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте.

