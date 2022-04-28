«Интеррос» Владимира Потанина покупает 35% в TCS Group у Олега Тинькова

Сделка получила согласование Центрального Банка РФ, следует из пресс-релиза. ««Интеррос» как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ. Мы рассчитываем, что участие «Интерроса» как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды Группы «Тинькофф» станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса Группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов», — подчеркнул президент компании «Интеррос» Владимир Потанин.

Председатель правления компании Станислав Близнюк отметил, что новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, её талантливой управленческой команде и «уникальной ДНК «Тинькофф», во главе которой всегда стоял подход client first». Сделку с «Интерросом» он назвал «новой страницей» в истории банка. Олег Тиньков также прокомментировал продажу своей доли в Группе «Тинькофф»: «Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей».

После заявления «Интерроса» расписки TCS Group взлетели почти на 10% за несколько минут: с ₽2501 до ₽2740. В понедельник бумаги TCS Group рухнули почти на 16% после новостей о продаже своей доли в группе Олегом Тиньковым.