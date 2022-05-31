ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам юрлиц

По мнению регулятора, это поможет ускорить «девалютизацию банковского сектора». При этом Юдаева отметила, что отрицательные ставки по валютным депозитам для физлиц вводить не планируют. По ее информации, эта тема не обсуждалась.

Банк России рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам юрлиц. Об этом на пресс-конференции 31 мая сообщила зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

Как сообщается в сегодняшнем Обзоре финансовой стабильности ЦБ, из-за изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов у банков появляются дополнительные риски, которые способствуют отходу от использования валют недружественных стран. Он «будет сопровождаться ростом значимости валют дружественных стран, а также постепенным усилением роли рубля в расчетах по внешнеторговым операциям».

«Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по депозитам юридических лиц в долларах США и евро», — говорится в обзоре.

Над соответствующей инициативой уже работают парламентарии, сообщил 31 мая изданию Frank Media глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В ближайшее время мы законодательно закрепим возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для юридических лиц», — сказал он.



Депутат подчеркнул, что изменения не коснутся физлиц, ставки по их валютным депозитам будет регулировать рынок. Сейчас, по его словам, они останутся «околонулевыми», но не опустятся ниже нуля.



Из статистики ЦБ за январь 2022 года следует, что доля валютных депозитов у компаний составляла 31,2%, у граждан — 20,6%.

