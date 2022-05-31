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    ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам юрлиц

    1975
    3 комментария

    Банк России рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам юрлиц. Об этом на пресс-конференции 31 мая сообщила зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

    По мнению регулятора, это поможет ускорить «девалютизацию банковского сектора». При этом Юдаева отметила, что отрицательные ставки по валютным депозитам для физлиц вводить не планируют. По ее информации, эта тема не обсуждалась.

    Как сообщается в сегодняшнем Обзоре финансовой стабильности ЦБ, из-за изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов у банков появляются дополнительные риски, которые способствуют отходу от использования валют недружественных стран. Он «будет сопровождаться ростом значимости валют дружественных стран, а также постепенным усилением роли рубля в расчетах по внешнеторговым операциям».

    «Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по депозитам юридических лиц в долларах США и евро», — говорится в обзоре.

    Над соответствующей инициативой уже работают парламентарии, сообщил 31 мая изданию Frank Media глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В ближайшее время мы законодательно закрепим возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для юридических лиц», — сказал он.

    Депутат подчеркнул, что изменения не коснутся физлиц, ставки по их валютным депозитам будет регулировать рынок. Сейчас, по его словам, они останутся «околонулевыми», но не опустятся ниже нуля.

    Из статистики ЦБ за январь 2022 года следует, что доля валютных депозитов у компаний составляла 31,2%, у граждан — 20,6%.

    Банк России уже поднимал вопрос о введении отрицательных ставок в 2019 году. Тогда речь шла, в частности, о депозитах в евро. Российские банки размещали средства в европейские активы под отрицательные ставки, но не могли привлекать под отрицательными ставками средства клиентов в евро.

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    Комментарии (3)

    allyouneedislove
    ничё, под подушкой - оно надёжнее =))))
    своих не бросаем
    как завуалировано начали запрещать валюту...
    Соловей-Помётчик
    >> отрицательные ставки по валютным депозитам для физлиц вводить не планируют

    Мы им их просто не отдадим, ахахаха
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