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    ПМЭФ2022

    В Петербурге запустят проект по строительству путепроводов над железнодорожными путями

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    3 комментария

    Смольный, Газпромбанк и ООО «РУСДОР-ФИНАНС» 16 июня подписали соглашение о намерениях по проекту автомобильных путепроводов над железнодорожными путями в Санкт-Петербурге. Ранее его анонсировал губернатор Александр Беглов в разговоре с президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», подписывали документ вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, зампредседателя правления Газпромбанка Алексей Белоус и советник гендиректора ООО «РУСДОР-ФИНАНС» Сергей Пучков.

    «Фонтанка» писала о том, как долго готовился этот проект и как Смольный выбирал партнера. В последнее время переговоры велись с ООО «Платная дорога Северной столицы», которую связывали с именем бизнесмена Михаила Скигина. Ее собственник Алексей Строганов как раз является гендиректором и совладельцем ООО «РУСДОР-ФИНАНС».

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    Комментарии (3)

    antiLOOP
    Я надеюсь - все развязки платными сделают?
    Danik
    Кто дальше плюнет. Приз канделябр. Больше всё! (День выборов)
    Что делать будем?
    А для этого форум был нужен? Так не начать делать? Без форума?
    Kot Piter
    Точно не «РУСДыР-ФИНАНС»?
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