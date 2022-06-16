В Петербурге запустят проект по строительству путепроводов над железнодорожными путями

Смольный, Газпромбанк и ООО «РУСДОР-ФИНАНС» 16 июня подписали соглашение о намерениях по проекту автомобильных путепроводов над железнодорожными путями в Санкт-Петербурге. Ранее его анонсировал губернатор Александр Беглов в разговоре с президентом Владимиром Путиным.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», подписывали документ вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, зампредседателя правления Газпромбанка Алексей Белоус и советник гендиректора ООО «РУСДОР-ФИНАНС» Сергей Пучков.
«Фонтанка» писала о том, как долго готовился этот проект и как Смольный выбирал партнера. В последнее время переговоры велись с ООО «Платная дорога Северной столицы», которую связывали с именем бизнесмена Михаила Скигина. Ее собственник Алексей Строганов как раз является гендиректором и совладельцем ООО «РУСДОР-ФИНАНС».