В Петербурге создадут Центр серийного машиностроения и логистики за 20 млрд

Смольный и Объединенная судостроительная корпорация подписали в рамках ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта «Создание Центра серийного машиностроения и логистики Группы ОСК в Северо-Западном регионе». Объем инвестиций составит не менее 20 млрд рублей.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 16 июня, документ подписывали губернатор Петербурга Александр Беглов и его предшественник Георгий Полтавченко, ныне — председатель совета директоров ОСК. Речь идет об инновационном производстве судостроительного оборудования, современных средствах логистики. Предполагается, что будет создано более 1 500 новых рабочих мест, в том числе порядка 500 высокопроизводительных.