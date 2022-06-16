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    ПМЭФ2022

    В Петербурге создадут Центр серийного машиностроения и логистики за 20 млрд

    1725
    6 комментариев

    Смольный и Объединенная судостроительная корпорация подписали в рамках ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта «Создание Центра серийного машиностроения и логистики Группы ОСК в Северо-Западном регионе». Объем инвестиций составит не менее 20 млрд рублей.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 16 июня, документ подписывали губернатор Петербурга Александр Беглов и его предшественник Георгий Полтавченко, ныне — председатель совета директоров ОСК. Речь идет об инновационном производстве судостроительного оборудования, современных средствах логистики. Предполагается, что будет создано более 1 500 новых рабочих мест, в том числе порядка 500 высокопроизводительных.

    «Фонтанка» писала о том, что Смольный готовит такое соглашение о ПМЭФ. О других планах читайте здесь.

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    Комментарии (6)

    274655793
    Всего через 10 лет будем жить лучше!
    274655793
    Дорукаводились!
    274655793
    23 года было скаленье, цирк))
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