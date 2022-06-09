Горская, Тучков буян и платные переезды. Какие проекты записаны в черновиках ПМЭФ-2022

Власти Петербурга на полях ПМЭФ собираются заключить с инвесторами соглашения на более чем 250 млрд рублей, подсчитала «Фонтанка».



Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В перечне ключевых инвесторов сюрпризов не случилось. При полном, хотя вполне ожидаемом отсутствии иностранных партнеров (хотя еще год назад соглашения с городом подписывал сам McDonald's!), флагманами выступают ВТБ и Газпром. Но некоторые расклады за истекший год заметно поменялись.

О том, что Смольный подпишет более 40 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба городского правительства 8 июня. Почти половина из них — инвестиционные, уточнили там, впрочем, не раскрыв сумму. Тем более не поделились чиновники и финальным перечнем. Однако в черновиках форума можно найти много интересного.



Как выяснила «Фонтанка», инвестиционный рекорд 2021 года (600 млрд рублей) превзойти вряд ли удастся. На данный момент общая сумма подготовленных соглашений стремится к 250 млрд рублей, хотя в изначальном, апрельском варианте фигурировала в полтора раза большая цифра.

Горская раздора



Главная интрига — это туристический кластер «Горская» в поселке Лисий Нос. На прошлом ПМЭФ городской комитет по инвестициям подписал соглашение о развитии этой территории с компанией «Мегалайн», которую связывали с группой «Конкорд». Сам директор «Мегалайна» отказывался комментировать вопрос возможной аффилированности с бизнесменом Евгением Пригожиным, но пресс-служба предпринимателя внятно передавала его прямую речь: «Да, действительно, в развитие проекта «Мегалайна» «Горская» я вложил большие деньги. Поверьте, у меня было, куда их потратить».



По информации «Фонтанки», Смольный уже успел найти альтернативного инвестора и на ПМЭФ-2022. Это, если обобщать, структуры Газпрома и государственное АО «Корпорация Туризм. РФ». Пока четких контуров нет, обсуждается несколько вариантов с разбросом от 10 до 77 млрд рублей. Более реалистичный сценарий — это яхтенный порт с многофункциональным развлекательным центром, объектами туристской и спортивной инфраструктуры и общественно-деловым пространством. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на территории «Горской» может бросить якорь близкий к Газпрому яхт-клуб «Геркулес».



Но это только южная «окраина» Горской, и этим планы газового гиганта могут не ограничиться. В макси-варианте — «ландшафтный экопарк с экспозициями флоры и фауны мира в естественной среде обитания». Такая вывеска точно обсуждалась для ПМЭФ-2022, инвестиции — под 80 млрд, в партнерах называли ЗАО «Лидер», в акционерах которого — тот же Газпром. Останется ли этот блокбастер в окончательной программе форума, «Фонтанке» в комитете по инвестициям рассказать не смогли. «Скорее всего», — ответил собеседник в профильном блоке Смольного.



Если останется, это может стать неприятным сюрпризом для предыдущего подписанта — «Мегалайна». Хотя вряд ли он не в курсе, тот же Пригожин через пресс-службу неоднократно пенял властям города на нежелание двигать его проект. А в последнее время «Мегалайн» развернул активную информационную кампанию в СМИ и на днях успел подвести итоги международного конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений для «Горской». Формально «двойной продажи» не случится, если Смольный подпишет новый документ с другим инвестором на ту же территорию — соглашения о намерениях или о сотрудничестве не создают имущественных прав. Но тогда возникает вопрос об их ценности вообще, а также о том, учитывать ли заявленные в них миллиарды при оценке успешности форума.



В черновых вариантах подписаний на ПМЭФ значится еще один «инвестиционный хит» — «Тучков буян». Правда, речь не о самом арт-парке, а о находящихся за пределами участка управделами президента Пеньковых складах. Об интересе Газпрома к историческому зданию «Фонтанка» уже писала. Ранее оно было передано в оперативное управление начальной школе № 99 Петроградского района. Вероятно, образовательную функцию сохранит за ним и Газпром. По словам собеседников «Фонтанки», сумма вложений может достигнуть 2 млрд рублей, а на подписании соглашения ожидался лично Алексей Миллер.



Транспорт

В очередной раз до ПМЭФ доехала много раз заявленная история с платными железнодорожными переездами в Петербурге. По крайней мере, в предварительных планах Смольного — соглашение о намерениях между городом, Газпромбанком и ООО «Платная дорога Северной столицы». Подлинную цену такого формата, как соглашение о намерениях, гости ПМЭФ знают не понаслышке. Еще в 2017 году одно такое было уже подписано с ООО «Санкт-Петербургская платная дорога», связанным с Михаилом Скигиным. Но затем появились новые претенденты, и пошла какая-то невидимая со стороны работа по согласованию. Впрочем, в последнее время коминвест адресно работал с ООО «Платная дорога Северной столицы», учрежденным опять-таки партнерами Скигина. О том, что в этот раз «намерения» сторон выльются во что-то серьезное вроде бы говорит тот факт, что губернатор заявил этот проект на встрече с президентом. Тогда он рассказал о 18 переездах, но «Фонтанка» узнала о запланированных 16. Подробнее об этой небыстрой истории и о конкретных адресах — читайте в материале «Фонтанки».



Не менее 8,5 млрд рублей — таков, предположительно, объем инвестиций, указанных в проекте соглашения о намерениях между Смольным, АО «Третий парк» и АБ «Россия». Оно тоже в черновом календаре ПМЭФ, говорят собеседники в экономическом блоке. Речь о том, чтобы реконструировать существующую площадку «Третьего парка» в Лисьем Носу и приобрести около полутысячи больших автобусов. Напомним, эта компания — второй по объему контрактов частный перевозчик из тех, что вошли в новую модель транспортного обслуживания. В апреле-мае, с началом реформы, «Третий парк» перевез 5,5 млн пассажиров — больше только у «Вест-Сервиса» с 9,3 млн. Третий этап внедрения новой модели — самый масштабный — назначен на 15 июля, когда в город выедут 1244 газомоторных автобуса.

Соглашение о сотрудничестве в области цифровизации, предположительно, должно быть подписано между Петербургским метрополитеном и ООО «1°С». Понятно, что нынче вся цифровизация — особенно управление инфраструктурным предприятием — под эгидой импортозамещения, так что партнерство с российскими разработчиками для подземки логично. Напомним, в относительно недалеком будущем у петербургского метро должен появиться единый диспетчерский центр — в новом комплексе на месте станции метро «Фрунзенская».



К транспортным подписаниям можно отнести предварительно намеченное соглашение о сотрудничестве между «Горэлектротрансом» и «РЭНЕРА». Оно будет касаться производства, эксплуатации и утилизации аккумуляторных батарей. Гадать, где они будут стоять, не нужно: буквально недавно стало известно, что именно росатомовская «РЭНЕРА» производит аккумуляторы для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые приезжают в Петербург из Белоруссии по контракту на 3,4 млрд рублей. К концу программы модернизации ГЭТ из 832 троллейбусов 322 будут иметь увеличенный автономный ход.

Промышленность

Несмотря на сквозную тему импортозамещения, смольнинских соглашений в области промышленности на ПМЭФ-2022 ожидается не так много. Самый крупный проект, указанный вчерне, — строительство сталелитейного производства и малотоннажного комплекса по сжижению природного газа — намерено реализовать АО «Проммет», дочка «Псковвтормета», который специализируется на переработке лома черных металлов. Предполагаемый объем инвестиций — 5 млрд рублей. По информации «Фонтанки», у компании уже есть свой участок, подписание с городом носит скорее имиджевый характер.



На рассмотрении соглашение с уже знакомым инвестором — компанией «Таурас-Феникс», которая с 2017 планирует построить завод по выпуску упаковочно-фасовочного оборудования в Приморском районе. Проект на пять лет затормозил из-за конфликта с владельцами гаражей. Но буквально на днях Смольный одобрил предоставление участка. Вложения должны составить около 3,2 млрд рублей.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовит к подписанию проект Центра машиностроения и логистики. На момент публикации в пресс-службе не ответили на запрос «Фонтанки». По словам информированных источников, центр будет новым самостоятельным проектом, который будет обслуживать сразу несколько верфей. Размер инвестиций может составить 2 млрд рублей.

На полях ПМЭФ власти Северной столицы также готовятся подписать соглашения о создании завода по переработке органических отходов с ООО «Эвобиос». Сумма инвестиций совсем невелика — 100 млн рублей. Владелец предприятия Александр Подсекин известен тем, что пять лет назад хотел войти в реновацию «Красного треугольника». Замкнув на себя очистные сооружения завода, бизнесмен намеревался получать биогаз, а из него — производить электричество.



Образование

В черновиках подписаний есть еще один образовательный проект. Политехнический университет имени Петра Великого намерен заключить на ПМЭФ соглашение с Министерством высшего образования и «ВТБ Инфраструктурный холдинг». По данным «Фонтанки», речь может идти о создании технополиса «Передовые производственные технологии», который был анонсирован еще в 2021 году. Размер инвестиций — от 25 млрд рублей. Предполагалось, что структура займется подготовкой инженерных кадров для решения вопросов импортозамещения, а строительство на базе Политеха нового кампуса рассматривалось в рамках государственно-частного партнерства.

Также в предварительном либретто ПМЭФ значилось соглашение с Газпромбанком о «создании и эксплуатации объектов образования». Если случится, то вероятный объем инвестиций — 16 млрд рублей, речь идет о концессии.



Туризм и общественные пространства

По данным «Фонтанки», на ПМЭФ-2022 готовятся к подписанию сразу два проекта в Курортном районе. ООО «АРП» может получить от города добро на возведение санаторно-курортного комплекса в поселке Ушково (южнее дома 8, литера А по Детской улице). Ранее на участок претендовало ЗАО «Молодежный культурно-оздоровительный комплекс «Кыргызстан», но построить там санаторий не смогло. Новый проект оценивается в 2 млрд рублей. Владелец ООО «АРП» Федор Казаков также является учредителем нескольких фирм, оказывающих юридические и консалтинговые услуги.



ООО «Метр Девелопмент Групп» планирует подписать с городом соглашение о сотрудничестве, в рамках которого создаст гостиницу в Зеленогорске (Приморское шоссе, участок 110), а также культурно-досуговый центр вблизи «Невской Ратуши» (Дегтярный пер., дом 5, литера А). Сумма обоих проектов, по информации «Фонтанки», составит 4 млрд рублей. Сама «Метр Девелопмент Групп» зарегистрирована в Волгограде и специализируется на посреднических услугах в области недвижимости.

В неожиданном амплуа намерен выступить резидент петербургской ОЭЗ Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед». Как рассказали «Фонтанке» собеседники, близкие к экономическому блоку, предприятие хочет приспособить под гостиницу здание в Мучном переулке, д. 2, лит. Г. за 1 млрд рублей. Ранее оно принадлежало Балтийскому банку, но в 2019 году перешло ООО «Мельница», принадлежащему семье бывшего вице-губернатора Петербурга Василия Кичеджи. Тогда там тоже хотели создать гостиницу. В таком формате «Цитомед» подпишет с городом соглашение о сотрудничестве.



Изначально среди подписаний ПМЭФ-2022, по информации «Фонтанки», значилось Конюшенное ведомство. Особой интриги здесь нет. В конце мая московская компания «Бахчасарай» выиграла на торгах право арендовать, а значит, и реконструировать историческое здание по программе «Рубль за метр». Учредитель «Киевской площади» Год Нисанов, который ранее обращался к губернатору по поводу этого проекта, напрямую с «Бахчасараем» не связан, а через партнеров — вполне. Сам он заявил «Фонтанке», что не имел отношениям к торгам по этому архитектурному комплексу, однако еще несколько месяцев назад, когда Конюшенное ведомство думали заявлять на ПМЭФ-2022, там ждали Нисанова лично. В последней версии программы этого подписания нет, говорят собеседники «Фонтанки».



Может не войти в окончательный вариант и соглашение, запускающее вторую очередь отеля «Вавельберг» за 5 млрд рублей. Ранее здание бывших авиакасс на Невском проспекте перешло структурам Николая Буйнова, основного владельца Иркутской нефтяной компании. Гостиница заработала в начале 2021 года.



Но главная темная лошадка ПМЭФ-2022 — это проект «общественно-деловой инфраструктуры», которую в Петербурге намеревается возвести девелопер «Глоракс». По информации «Фонтанки», изначально инвестор заявился с суммой подписания 125 млрд рублей, хотя позднее цену сбили до 73 млрд рублей. В компании не стали комментировать содержание проекта, но заверили, что речь идет о некоем крупном новом начинании, а не развитии старых.

Николай Кудин, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

