Суд в Петербурге приговорил к условному сроку Андрея Чеботарева. Защищая от сноса гаражи на Мебельной улице, он постреливал из автомата и швырялся гранатами.

О приговоре 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Чеботарев устроил стрельбище на территории подлежащего сносу гаражного кооператива в декабре 2019 года. Когда на Мебельную приехал десант чиновников, на встречу, кроме Чеботарева, вышел еще с десяток противников сноса. «Выходим, я не шучу», — кричал Чеботарев, направляя в небо дуло автомата и зубами выдергивая чеку гранаты. Выстрелил пять раз, зафиксировали в материалах уголовного дела, один раз швырнул гранату.