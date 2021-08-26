Суд в Петербурге приговорил к условному сроку Андрея Чеботарева. Защищая от сноса гаражи на Мебельной улице, он постреливал из автомата и швырялся гранатами.
О приговоре 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Чеботарев устроил стрельбище на территории подлежащего сносу гаражного кооператива в декабре 2019 года. Когда на Мебельную приехал десант чиновников, на встречу, кроме Чеботарева, вышел еще с десяток противников сноса. «Выходим, я не шучу», — кричал Чеботарев, направляя в небо дуло автомата и зубами выдергивая чеку гранаты. Выстрелил пять раз, зафиксировали в материалах уголовного дела, один раз швырнул гранату.
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Позже экспертиза установила, что гранаты — хлопушки, автомат страйкбольный. Чеботарев признал вину и раскаялся. У него маленький ребенок, отец-инвалид. Сыграли роль и благодарственные письма от реконструкторского клуба «Красная звезда». Суд всё это учел, включая судимости за мошенничество, и приговорил его к двум годам условно.
Гаражи на Мебельной снесли. Вместо них должен появиться завод по выпуску фасовочно-упаковочного оборудования АО «Таурас-Феникс». Этот проект нравится губернатору Беглову.