На месте промзоны обещают Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, набережную. Пилотный проект ТПУ в Старой Деревне включает транспортную, деловую, гостиничную и общественную функции. Он должен обеспечить переход для пассажиров между ж/д станцией, метро, трамвайной и автобусной остановками и перехватывающей парковкой. Размер инвестиций планируется на уровне 236 млрд рублей.



Компанию «Мегалайн» СМИ связывали с именем бизнесмена Евгения Пригожина. Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник на вопрос о том, связана ли компания с Пригожиным, сначала предложил не разбирать эти вещи, а потом — обратиться с этим вопросом в другое место. Предмет соглашения на ПМЭФ презентовали на стенде Санкт-Петербурга в присутствии губернатора.