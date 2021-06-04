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Смольный подписал соглашение с «Мегалайном» о развитии «Горской». В придачу показали «Залив островов», о котором писала «Фонтанка»

Смольный подписал соглашение о развитии «Горской» и создании транспортно-пересадочных узлов

Комитет по инвестициям Петербурга и компания «Мегалайн» 4 июня в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в реализации двух проектов: это экспериментальная зона на бывшей стройплощадке КЗС «Горская» и транспортно-пересадочные узлы.

На месте промзоны обещают Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, набережную. Пилотный проект ТПУ в Старой Деревне включает транспортную, деловую, гостиничную и общественную функции. Он должен обеспечить переход для пассажиров между ж/д станцией, метро, трамвайной и автобусной остановками и перехватывающей парковкой. Размер инвестиций планируется на уровне 236 млрд рублей.

Компанию «Мегалайн» СМИ связывали с именем бизнесмена Евгения Пригожина. Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник на вопрос о том, связана ли компания с Пригожиным, сначала предложил не разбирать эти вещи, а потом — обратиться с этим вопросом в другое место. Предмет соглашения на ПМЭФ презентовали на стенде Санкт-Петербурга в присутствии губернатора.

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Вместе с ним на экране крутились рендеры другого проекта — «Залив островов». Это проект намывной территории, который создают «Мегалайн» и компания «Зингер Девелопмент». «Фонтанка» подробно описывала его в 2018 году, как и сомнения ученых. Спор ушел в арбитраж, где комитеты Смольного доказывали нецелесообразность намыва, суд с ними соглашался.

© Фонтанка.Ру

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