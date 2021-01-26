автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» первой из СМИ побывала в отреставрированном доме Вавельберга, впечатлившись купеческим размахом и прищурившись от блеска золота. Конструкции из стекла и бетона соседствуют с дубовым резным камином и мраморными ванными. Антураж поднял стоимость самого простого номера до 30 тыс. рублей в сутки. Самый дорогой вмещает четыре комнаты, в которых более ста лет назад жил и работал банкир Михаил Вавельберг.

Как стало известно «Фонтанке», 7 декабря минувшего года были окончательно завершены все формальности по передаче помещений на Невском, 7–9, структурам выпускника ЛИИЖТа (Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта) Николая Буйнова, основного владельца Иркутской нефтяной компании. Тогда в Росреестре появилась запись о том, что 88,4% долей в здании от Санкт-Петербурга перешли к ООО «ИФГ-Базис-Проект» (принадлежит сибирскому предпринимателю через цепочку компаний). Ранее у него было в компании только 11,6%, и, имея лишь их, инвестору приходилось вкладываться в тотальную многомиллиардную реконструкцию некогда роскошных, но к концу 1990-х годов пришедших в полную разруху бывших помещений касс Аэрофлота. Они строились еще до революции для Санкт-Петербургского торгового банка и известны в архитектурной среде как дом Вавельберга.



Точный объем инвестиций в реконструкцию не сообщается, но ранее речь шла о 90 млн долларов. По нынешнему курсу это 6,6 млрд рублей, или 544 тысячи рублей за каждый квадратный метр. В Иркутской нефтяной компании не нашлось специалиста, готового оперативно скорректировать эту цифру, а местные представители инвестора также не стали брать на себя ответственность за нее, подтвердив лишь, что речь идет о миллиардах рублей.

Кадастровая стоимость этого здания — 130 млн рублей. По данным «Фонтанки», инвестор не выкупал его у города, а получил по инвестсоглашению, вложившись в приспособление объекта под отель. В Комитете имущественных отношений подтвердили, что условия инвестиционного соглашения были выполнены и в декабре прошлого года Петербург передал свои доли в собственность «ИФГ-Базис-Проект».

Одновременно с получением от города всех прав на здание структуры Буйнова начали готовить и инфраструктуру для его коммерческого использования. Так, судя по данным Росреестра, в декабре все здание целиком было отдано в долгосрочную аренду ООО «Отель Вавельберг» — оператору гостиницы. Эта фирма тоже входит в созвездие активов Буйнова и управляется петербурженкой Александрой Серпеневой. Кроме того, уже учреждено и частично ведет работу ООО «Вавельберг-холл», которое занимается сдачей в аренду банкетного зала в отеле. Это предприятие лишь на 75% принадлежит сибирским предпринимателям, а на четверть — Александре Серпеневой и ее сестре, актрисе Анне Серпеневой. Именно последняя была гендиректором ООО «ИФГ-Базис-Проект» в 2017–2019 гг., когда контроль над проектом перешел к структурам Буйнова. Кроме всего прочего, как стало известно «Фонтанке», в интерьерах банкетного зала дома Вавельберга планируется давать театральные представления. Также готовится к открытию ресторан The Bank на 120 мест.



Официальное открытие отеля запланировано на начало апреля. Сейчас заканчиваются последние отделочные работы. Пока используется только банкетный зал, который в прошлом был операционным залом торгового банка. Отметить здесь свадьбу, к примеру, на 100 человек можно уже сейчас за 1,5 млн рублей (в эту сумму входит и базовое угощение с алкоголем). Об этом корреспонденту «Фонтанки», представившемуся подружкой невесты, рассказали менеджеры банкетного зала, которые приглашают впечатлиться бескомпромиссной роскошью: зал украшен коваными светильниками, колонны покрыты сусальным золотом, восстановлены кессонные потолки. За эту сумму жених, невеста и гости получают доступ на второй этаж с лаунж-зоной и в отдельный кабинет, где можно дополнительно организовать небольшой банкет «для своих». Номерной фонд отеля включает 79 номеров. Это 52 базовых номера категории deluxe и 27 люксов — террасных и исторических. В сами номера пока не пускают, дают полюбоваться только фотографиями в презентации.



автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру»

Когда новый инвестор принял объект в 2017 году, сделано было мало, вспоминает источник «Фонтанки», знакомый с ходом строительства. Рабочие укрепляли стены, фундаменты, заново делали медную крышу, реставрировали окна. По его словам, подземный этаж был залит нечистотами, поскольку не было нормальной канализации, а еще там добывали мотыля (личинки комаров) для рыбалки. «В сапогах болотных не зайти было», — вспоминает строитель. Теперь в подвале расположены коммуникации, прачечная, кухонное, вентиляционное, кондиционное и другое оборудование, необходимое для жизни отеля.



Фото: скриншот буклета Фото: скриншот буклета Фото: скриншот буклета

Соглашение с городом о превращении приметного здания на Невском в отель подписывала еще Валентина Матвиенко в 2010 году. Тогда было анонсировано одним махом сразу три проекта: кроме касс Аэрофлота, еще и Конюшенное ведомство и бывшее «Ленэнерго» на Марсовом поле. Ни одно из них так за 10 лет и не было открыто для постояльцев, во всех случаях главным камнем преткновения были сложности в согласовании перепланировки исторических зданий.

Изначально инвестор у этого проекта был другим. «ИФГ-Базис-Проект» связывали то с выходцами из «Базэла», то с другими предпринимателями. В далеком 2010 году ожидалось, что новый отель будет открыт под эгидой гостиничной группы Jumeirah.

Большая часть помещений исторического здания принадлежала городу, а меньшая — Российской Федерации. Первый гендиректор «ИФГ-Базис-Проект», один из инициаторов инвестпроекта Данат Булавко вспоминает, что его задачей было решение правовых вопросов, для того, чтобы возникла возможность на таком объекте реализовать частный проект.



Выполнив свою часть работы в 2011 году, он отстранился от проекта. Следующие шесть лет фирму возглавлял Илья Соколов, гендиректор «Компании инновационного развития», которая сначала принадлежала ООО «Сбербанк Капитал», а теперь — двум иностранным компаниям с Кипра и Виргинских островов. В открытых источниках сохранились данные о 15 векселях по миллиону долларов каждый, которые «ИФГ-Базис-Проект» передавал госбанку. Погашены они были лишь в 2017 году. Именно в том году было создано ООО «Проект 5–7», в котором 40% принадлежало структурам Сбербанка, а 60% — иркутской фирме.

Примерно тогда права требования по инвестсоглашению «ИФГ-Базис-Проекта» со Смольным были переданы в залог «Проекту 5–7». В сведениях об этом залоге указывается, что эти самые требования оценены в 5,086 млрд рублей, что почти точно соответствует озвученным ранее 90 млн долларам по курсу того времени. Российские СМИ оценивали тогда сделку структур Николая Буйнова со Сбербанком в 2,7 млрд рублей. С начала 2020 года «ИФГ-Базис-Проект» пребывает в процессе присоединения к «Проекту 5–7».



Это не единственный проект иркутян в Петербурге. Так, владелице 25% нефтедобывающей компании «Тихоокеанский терминал» Арине Николаевой принадлежит особняк Стаценко на набережной Макарова, 60. Остальные 75% фирмы находятся в собственности «Иркутской нефтяной компании». Около дома-памятника собираются построить апартаменты, депутаты петербургского Заксобрания активно выступают против этого.

В начале ХХ века купец Михаил Вавельберг приобрел два участка на Невском проспекте. По его заказу в 1911–1912 гг. на них был возведен дом, спроектированный архитектором Марианом Перетятковичем, в котором разместился Санкт-Петербургский торговый банк. Во времена НЭПа в здании работали крупный антикварно-комиссионный магазин и контора «Севзапгосторга». В 1930-х здесь прописались еще несколько контор разных видов деятельности. Во время Великой Отечественной войны внутри работала лаборатория научно-исследовательского Витаминного института.

С 1950-х бывшие помещения банка заняли Центральное агентство воздушных сообщений и кассы «Аэрофлота». Тогда же внутри открыли валютный магазин «Березка». Также в 1960-е годы здесь расположился Ленинградский государственный институт проектирования городов. Соглашение инвестора с городом в 2010 году дало старт полному расселению всех обитателей.



Таких тотальных трудностей, как у Конюшенного ведомства, у дома Вавельберга не было, однако и ему потрепали нервы. Так, у КГИОП были серьезные претензии к работам с интерьерами, а также серьезное сопротивление вызвало решение инвестора надстроить мансарду. Правда, в итоге мансарда там все же присутствует, хотя ее габариты не отличаются от тех, что были там еще в советские времена. За нарушение правил обращения со стариной инвестора даже штрафовали на приличную сумму — 3,6 млн рублей. Ростехнадзор не раз привлекал «ИФГ-Базис-Проект» к ответственности за самоуправство на куда более скромные суммы, но и сами претензии были не очень впечатляющие: например, неправильная марка теплоизоляции или недостаточная ширина ступеней на лестнице в подвал.

Куда более серьезные опасения за судьбу проекта появились в 2014 году, когда бывший на тот момент губернатором Петербурга Георгий Полтавченко поставил под сомнение необходимость продления контракта с инвестором и вообще предложил еще раз подумать, нужен ли городу в этом месте отель. Параллельно выяснилось, что с кассами Аэрофлота у него связаны сентиментальные детские воспоминания, что не добавляло оптимизма по поводу идеи полной перестройки интерьеров здания. Но обошлось.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

