Смольный стряхнул пыль с «Апраксина двора». Старейшему рынку готовят мастер-план и ждут новых инвесторов

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В правительстве Петербурга создана рабочая группа по разработке мастер-плана развития «Апраксина двора». В нее вошли представители инвестиционного, имущественного, а также транспортного и энергетического блоков, рассказал «Фонтанке» источник в городской администрации. По его словам, губернатор Александр Беглов поставил забуксовавший проект обновления рынка на личный контроль. «Готовится решение, будем оживлять эту историю», — сказал собеседник издания.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в конце июля арендаторы «Апраксина двора» упрекнули чиновников в бездействии, в результате которого рынок превратился в «портал в 90-е», и обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой ускорить передачу его инвестору и реконструкцию.



Напомним, еще 2017 году Совет по культурному наследию Санкт-Петербурга утвердил концепцию реновации объекта. В 2018 году появился стратегический инвестор — Концерн «Питер», который пообещал вложить в реконструкцию части зданий 5,1 млрд рублей. Но компания так и не получила объекты и к работе не приступила.

В КЦ «Питер» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Но, по словам собеседников издания, договоренность, достигнутая при прежнем губернаторе Георгии Полтавченко, а также концепция и затраты на проект будут пересматриваться. В частности, прежняя модель никак не учитывает реконструкцию инженерных коммуникаций, которые находятся в плачевном состоянии. Город брать все траты на себя не готов. «Но нельзя дать каждому собственнику [для ремонта] по метру трубы, нужно найти единое решение», — говорит собеседник издания.

Также в Смольном задумались о том, как сделать «Апраксин двор» точкой притяжения для горожан, но не спровоцировать транспортный коллапс. Можно ли разместить на территории комплекса парковку, не нарушив требования КГИОП, — еще одна тема для исследования.



Наконец, заявленной КЦ «Питер» суммы в 5,1 млрд рублей явно не хватит для полного обновления «Апраксина двора». Компания продолжит оставаться стратегическим инвестором, но у проекта могут появиться «соучастники». Конкретных кандидатур на примете пока нет, но городские власти готовы рассмотреть любые предложения, добавил собеседник издания.

Механизм реализации проекта, по мнению чиновников, вторичен. Как вариант рассматривается совместное предприятие, куда войдут город и один или несколько ключевых инвесторов. Такую схему Смольный также намерен использовать для реализации концепции «Гавань 2.0», в рамках которой группа «Севкабель» займется развитием береговой линии Васильевского острова и реконструкцией здания Морского вокзала.

В комитете по инвестициям подтвердили, что власти города проводят совещания по поводу судьбы «Апраксина двора», но конкретные варианты его развития не уточнили. «В настоящее время городом совместно с собственниками рассматриваются механизмы преобразования территории «Апраксина двора» с учетом действующего земельного и градостроительного законодательства. При этом обсуждаются все возможные варианты вовлечения «Апраксина двора» в инвестиционный процесс», — заявили в ведомстве. Стратегическим инвестором проекта является ИСК «Апраксин двор» (КЦ «Питер»). Но по результатам рабочей группы «принято решение о целесообразности предоставления со стороны собственников актуальных параметров будущего проекта и сроков его реализации с учётом эскизного проекта, утверждённого Советом по сохранению культурного наследия».



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Культурное торможение

Ранее Концерн «Питер» сообщал, что приступит к обновлению «Апраксина двора» после передачи ему городских помещений. Сделать это целевым способом не позволял статус объектов культурного наследия. Власти согласились изменить закон и даже внесли поправки в Законодательное собрание, но в начале 2020 года губернатор Александр Беглов поставил законопроект на паузу.

Собеседники «Фонтанки» не смогли однозначно ответить на вопрос, почему передача городских помещений «Апраксина двора» КЦ «Питер» так и не состоялась. Источники из городского правительства ссылаются на то, что исключение, сделанное для инвестора, могло бы создать опасный прецедент и риск бесконтрольного перехода в частные руки других объектов культурного наследия. Но собеседники в городском парламенте напоминают, что к третьему чтению в законопроекте был прописан механизм, согласно которому принимать решение о целевом предоставлении ОКН будет рабочая группа с участием законодательной и исполнительной власти. Именно это и смутило чиновников: они якобы хотели оставить контроль только за собой.



По мнению арендаторов «Апраксина двора», реконструкцию рынка искусственно тормозят сами власти. В результате помещения разрушаются, в них «процветает криминал и торговля контрафактными товарами без чеков и лицензий». Чиновники и полиция постоянно проводят рейды, пресекая нелегальную торговлю и нарушение миграционного законодательства. От этого страдают, в том числе, добросовестные арендаторы, говорит Любовь Рудакова, выступившая координатором обращения губернатору.

По словам предпринимательницы, официального ответа на письмо из администрации города торговцам не пришло. Зато некоторые из предпринимателей, которые арендовали помещения у города, получили уведомления о выселении до 30 сентября.

Изгнание части арендаторов связано со сменой оператора городских помещений. Ранее петербургское УФАС отказало в продлении договора доверительного управления АО «Апраксин двор» (принадлежит на 100% комитету имущественных отношений). Помещения должны были перейти на баланс администрации Центрального района, но вместо этого КИО решил закрепить их за своим подведомственным учреждением — Агентством по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга, которое уже управляет Кузнечным рынком, Конюшенным ведомством, дворцом Кушелева-Безбородко и некоторыми другими историческими зданиями, которые пока не нашли инвесторов.



В ГБУ АРИК и КИО на момент публикации не прокомментировали сроки передачи и судьбу арендаторов. Но, по словам источника, близкого к имущественному блоку Смольного, вероятно, уведомления о выселении получили те предприниматели, чьи договоры уже истекли. Обладатели действующих соглашений смогут перезаключить их с ГБУ АРИК.

По информации «Делового Петербурга», всего у АО «Апраксин двор» было заключено 66 договоров на сдачу 20 тыс. кв. м. Это менее половины всех принадлежащих городу площадей. При этом значительная часть помещений «Апраксина двора» находится в частной собственности. Крупнейший из владельцев — КЦ «Питер» (61 тыс. кв. м). Его арендаторы работают в прежнем режиме, заверила Любовь Рудакова. Таким образом, хоронить «Апраксин двор» как рынок пока рано.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

