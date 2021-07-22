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Арендаторы Апраксина двора попросили Беглова взять его реконструкцию под личный контроль

Арендаторы рынка «Апраксин двор» обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой ускорить передачу его инвестору и реконструкцию. Под письмом (есть в распоряжении «Фонтанки») подписались 120 человек, включая работников рынка.

«Просим вас рассмотреть вопрос о вашем непосредственном участии в дальнейшей судьбе объекта культурного наследия», — говорится в обращении. Также собственники и арендаторы просят «принять за основу развития комплекса уже существующий механизм заключения соглашений с собственниками», а также «не дать тормозить корректировку регионального законодательства в соответствии с федеральным».

Апраксин двор состоит из 55 зданий площадью 155 тыс. кв. м. Часть из них принадлежит городу, часть — другим владельцам. Помещения нуждаются в ремонте, сейчас в них «процветает криминал и торговля контрафактными товарами без чеков и лицензий», говорится в обращении.

В 2017 году Совет по культурному наследию Санкт-Петербурга утвердил концепцию реновации объекта. В 2018 году появился стратегический инвестор — «Концерн Питер» пообещал вложить в проект реконструкции части зданий 5,1 млрд рублей. Но компания так и не получила объекты. Чтобы передать их целевым способом, нужно было поменять закон. Но рассмотрение поправок поставили на паузу по просьбе губернатора Александра Беглова.

«Процесс реконструкции не первый год искусственно тормозится администрацией Петербурга, стремительно превращая исторический рынок в «портал в криминальные 90-е», — говорится в письме. Комплексное развитие Апраксина двора позволит создать квартал с развитой инфраструктурой, воссоздать исторические объекты, а также привлечь сюда туристов.

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Комментарии (4)

Павел Михайлов
Пока сверху не прилетит ему, он палец о палец не ударит.
Pupin
«Процесс реконструкции не первый год искусственно тормозится администрацией Петербурга, стремительно превращая исторический рынок в «портал в криминальные 90-е»

Где-то читал, что апрашка просто крышуется ворами в законе, которые заносят в смольный чемоданы. Поэтому и тормозятся так стремительно и постоянно все инициативы по вытряхиванию ...(синоним слова "брёвен").
Brevnault
Материал проверки по факту "личного контроля" Александром Бегловым за "реконструкцией" Апраксина двора взят на личный контроль Александром Бастрыкиным.
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