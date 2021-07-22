Арендаторы Апраксина двора попросили Беглова взять его реконструкцию под личный контроль

«Просим вас рассмотреть вопрос о вашем непосредственном участии в дальнейшей судьбе объекта культурного наследия», — говорится в обращении. Также собственники и арендаторы просят «принять за основу развития комплекса уже существующий механизм заключения соглашений с собственниками», а также «не дать тормозить корректировку регионального законодательства в соответствии с федеральным». Апраксин двор состоит из 55 зданий площадью 155 тыс. кв. м. Часть из них принадлежит городу, часть — другим владельцам. Помещения нуждаются в ремонте, сейчас в них «процветает криминал и торговля контрафактными товарами без чеков и лицензий», говорится в обращении.

В 2017 году Совет по культурному наследию Санкт-Петербурга утвердил концепцию реновации объекта. В 2018 году появился стратегический инвестор — «Концерн Питер» пообещал вложить в проект реконструкции части зданий 5,1 млрд рублей. Но компания так и не получила объекты. Чтобы передать их целевым способом, нужно было поменять закон. Но рассмотрение поправок поставили на паузу по просьбе губернатора Александра Беглова.



«Процесс реконструкции не первый год искусственно тормозится администрацией Петербурга, стремительно превращая исторический рынок в «портал в криминальные 90-е», — говорится в письме. Комплексное развитие Апраксина двора позволит создать квартал с развитой инфраструктурой, воссоздать исторические объекты, а также привлечь сюда туристов.

