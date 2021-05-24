Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места, к часу дня 24 мая сотрудники полиции и Росгвардии стали покидать рынок на Садовой улице. С собой они увезли порядка 15 человек — сотрудников Апрашки.
Проверка в понедельник утром, как писало наше издание, касалась исполнения торговцами миграционного законодательства.
К одному из досматриваемых полицейские вызывали скорую: ему стало плохо. Медики до сих пор осматривают мужчину в машине, которая прибыла на Садовую улицу. У автомобиля службы 03 дежурит сотрудник МВД.
О том, как проходил рейд, читайте и смотрите на «Фонтанке».