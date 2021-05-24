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С Апраксина рынка в Петербурге увезли полтора десятка мигрантов. За одним приехала скорая

Порядка 15 человек увезли сотрудники миграционной полиции с рынка в центре Петербурга

В микроавтобус поместились все мигранты, документы которых не удовлетворили сотрудников полиции во время рейда в Апраксином дворе.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места, к часу дня 24 мая сотрудники полиции и Росгвардии стали покидать рынок на Садовой улице. С собой они увезли порядка 15 человек — сотрудников Апрашки.

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Проверка в понедельник утром, как писало наше издание, касалась исполнения торговцами миграционного законодательства.

К одному из досматриваемых полицейские вызывали скорую: ему стало плохо. Медики до сих пор осматривают мужчину в машине, которая прибыла на Садовую улицу. У автомобиля службы 03 дежурит сотрудник МВД.

О том, как проходил рейд, читайте и смотрите на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

Алёна Калистратова
План сделали, всё.... Пятнадцать галочек поставили.
Сергей Кузнецов
Всего 15? Не верю! Там такая клоака..
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