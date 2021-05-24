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В Апраксином дворе у торговцев случился внеплановый выходной. На рынке работает миграционная полиция

Фото: Пустой Апраксин рынок. Работает только полиция

Главный вход в Апраксин двор с Садовой улицы в Петербурге перекрыт утром 24 мая сотрудниками полиции и Росгвардии.

Как стало известно «Фонтанке», в понедельник на рынке проходит проверка миграционного законодательства торговцами. Однако, как передает наш корреспондент с места, толп задержанных, как в прошлые годы, не видно.

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На месте, помимо полицейских, скучают сотрудники Росгвардии, которые приехали на двух грузовиках. У выхода на Апраксин с десяток мигрантов чего-то ждут возле полицейских машин.

Неделю назад рейд на Апрашке проводили специалисты комитета по контролю за имуществом Смольного.

Они на Садовой, 28–30, корп. 28, освобождали «объект нежилого фонда и земельные участки от самовольно размещённых элементов благоустройства — прилавков».

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Комментарии (5)

W Bons
мне довелось в Апраксином в начале 90!ых пару лет плотно потусить , бандосы и воры тогда были , мигрантов не было , на овощном были , так это не считается ...
Alexander 17
Детский сад очередной)))))
_Igor_
Апрашка - адское блудилище. Но, видать, очень хорошие люди его держат.
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