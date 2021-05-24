Как стало известно «Фонтанке», в понедельник на рынке проходит проверка миграционного законодательства торговцами. Однако, как передает наш корреспондент с места, толп задержанных, как в прошлые годы, не видно.

На месте, помимо полицейских, скучают сотрудники Росгвардии, которые приехали на двух грузовиках. У выхода на Апраксин с десяток мигрантов чего-то ждут возле полицейских машин.



Неделю назад рейд на Апрашке проводили специалисты комитета по контролю за имуществом Смольного.



Они на Садовой, 28–30, корп. 28, освобождали «объект нежилого фонда и земельные участки от самовольно размещённых элементов благоустройства — прилавков».

