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    В Siemens объяснили причины задержки ремонта турбины для «Северного потока» санкциями против России

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    7 комментариев

    Компания Siemens Energy объяснила задержки в ремонте газоперекачивающих агрегатов, из-за которого пришлось снизить прокачку по «Северному потоку». Представитель концерна утверждает, что турбины пока невозможно вернуть из Канады из-за санкций против России.

    «В свете санкций, введенных Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины», — сказала представитель компании ТАСС 14 июня. По ее словам, о случившемся проинформированы правительства Канады и Германии и идет поиск решения сложившейся ситуации.

    Поставки «Газпрома» в газопровод «Северный поток» из-за ситуации с турбинами упадут с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 млн. На фоне новостей о снижении поставок цена газа в Европе выросла более чем на 3%.

    В мае немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Ранее компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию.

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    Комментарии (7)

    Денеб
    Незавидна участь изгоя......
    Akabos
    Как там импортозамещение?
    Alex000
    Фигасебе. Никто и не догадывался даже, что такое возможно.
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