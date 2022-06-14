В Siemens объяснили причины задержки ремонта турбины для «Северного потока» санкциями против России

Компания Siemens Energy объяснила задержки в ремонте газоперекачивающих агрегатов, из-за которого пришлось снизить прокачку по «Северному потоку». Представитель концерна утверждает, что турбины пока невозможно вернуть из Канады из-за санкций против России.



«В свете санкций, введенных Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины», — сказала представитель компании ТАСС 14 июня. По ее словам, о случившемся проинформированы правительства Канады и Германии и идет поиск решения сложившейся ситуации.

