Смольный подписал крупнейшее на ПМЭФ «петербургское» соглашение. Glorax построит в «сером поясе» на 73,3 млрд рублей

Смольный заключил инвестсоглашение со строительной компанией Glorax на строительство общественно-деловой инфраструктуры в Петербурге на общую сумму 73,3 млрд рублей
В официальном сообщении, опубликованном Смольным 16 июня, конкретных объектов не названо. Однако говорится о комплексном развитии ряда территорий. При этом речь идет о восстановлении объектов культурного наследия исторического центра и «серого пояса», строительстве жилья и объектов образования, культуры и досуга, улично-дорожной сети.
О том, что Glorax заключит крупнейшее из соглашений ПМЭФ-2022, которые будут реализованы в Петербурге, «Фонтанка» сообщала еще до начала форума. Первоначально речь шла о заключении контракта сразу на 125 млрд рублей, но позже цифра снизилась до 73 миллиардов.