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    Смольный подписал крупнейшее на ПМЭФ «петербургское» соглашение. Glorax построит в «сером поясе» на 73,3 млрд рублей

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    1 комментарий

    Смольный заключил инвестсоглашение со строительной компанией Glorax на строительство общественно-деловой инфраструктуры в Петербурге на общую сумму 73,3 млрд рублей

    В официальном сообщении, опубликованном Смольным 16 июня, конкретных объектов не названо. Однако говорится о комплексном развитии ряда территорий. При этом речь идет о восстановлении объектов культурного наследия исторического центра и «серого пояса», строительстве жилья и объектов образования, культуры и досуга, улично-дорожной сети.

    О том, что Glorax заключит крупнейшее из соглашений ПМЭФ-2022, которые будут реализованы в Петербурге, «Фонтанка» сообщала еще до начала форума. Первоначально речь шла о заключении контракта сразу на 125 млрд рублей, но позже цифра снизилась до 73 миллиардов.

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    Комментарии (1)

    Ser_N0771
    под видом "общественно-деловой инфраструктуры" построят человейников... апарт-отели - формально не жилье...
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