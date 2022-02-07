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Второй небоскрёб «Газпрома» заставит пересмотреть проект Центра парусного спорта в порту «Геркулес»

Газпромовский проект Международного центра парусного спорта на месте яхт-клуба «Геркулес» по соседству с небоскрёбом Лахта Центр подлежит пересмотру. Это решение логически связано с предполагаемым строительством второго небоскрёба.

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Международный центр будет интегрирован в новый проект, сообщил 7 февраля информированный собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом обсуждений намерений инвестора. Ранее предполагалось завершить работы в 2020 году; на сегодняшний день здесь закончено строительство марины (причальные стенки общей протяженностью 2 км, понтонные причалы и скипы для яхт), в которой базируется исторический фрегат «Полтава».

Однако в планы по строительству центра на месте существующего здания яхт-клуба подлежат пересмотру в связи с идеей «Газпрома» о постройке ещё одного небоскрёба. Собеседник «Фонтанки» говорит, что как раз на этом месте появится Лахта Центр-2 высотой 703 метра — второе по высоте здание в мире. Если решение о строительстве будет принято, эксплуатация марины будет заморожена на несколько лет, а яхт-клуб должен быть передислоцирован. Конкретного решения — куда — на сегодняшний день нет. Возможные варианты рассматривает рабочая группа в «Газпроме».

«Фонтанка» рассказывала о планах по возведению одного из крупнейших в мире комплексов для яхтсменов и показывала, каким его видит инвестор. Сама идея живёт как минимум с 2013 года. Однако в 2021 году «Газпром» презентовал проект второго небоскрёба недалеко от уже построенного Лахта Центра. Вскоре выяснилось, что и это не предел — ансамбль закончат третьим зданием высотой 555 метров.

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Комментарии (11)

Батарейкин
Три года строили эту байду, грохнули несколько ярдов на неё, и вот теперь нужно всё сломать, чтобы именно на этом месте начать строить второй газоскрёб и это при том, что первый до сих пор внутри не отделан!
ego
При туалетах на улице, в том числе и в школах, нехватке больниц и копеечной зарплате среднего медперсонала, при сборе пожертвований по всей стране на больных детей, при нищих пенсионерах!
dedmoroz_5e4d8827384c2
Приморский проспект и ул. Савушкина шире не станут. Подключение это не в счёт. Там и сейчас транспортные сложности, это пока основной построенный объект ещё не запущены. Если ещё пригрузить сравнительно небольшой участок новой застройкой, что получит город в итоге?

Пока только слова, а нужна проработанная новая концепция с цифрами, содержащая совершенно конкретные решения всех возникающих проблем, такой концепции пока на горизонте не наблюдается...
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