Второй небоскрёб «Газпрома» заставит пересмотреть проект Центра парусного спорта в порту «Геркулес»

Международный центр будет интегрирован в новый проект, сообщил 7 февраля информированный собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом обсуждений намерений инвестора. Ранее предполагалось завершить работы в 2020 году; на сегодняшний день здесь закончено строительство марины (причальные стенки общей протяженностью 2 км, понтонные причалы и скипы для яхт), в которой базируется исторический фрегат «Полтава».
Однако в планы по строительству центра на месте существующего здания яхт-клуба подлежат пересмотру в связи с идеей «Газпрома» о постройке ещё одного небоскрёба. Собеседник «Фонтанки» говорит, что как раз на этом месте появится Лахта Центр-2 высотой 703 метра — второе по высоте здание в мире. Если решение о строительстве будет принято, эксплуатация марины будет заморожена на несколько лет, а яхт-клуб должен быть передислоцирован. Конкретного решения — куда — на сегодняшний день нет. Возможные варианты рассматривает рабочая группа в «Газпроме».
«Фонтанка» рассказывала о планах по возведению одного из крупнейших в мире комплексов для яхтсменов и показывала, каким его видит инвестор. Сама идея живёт как минимум с 2013 года. Однако в 2021 году «Газпром» презентовал проект второго небоскрёба недалеко от уже построенного Лахта Центра. Вскоре выяснилось, что и это не предел — ансамбль закончат третьим зданием высотой 555 метров.