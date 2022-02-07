Второй небоскрёб «Газпрома» заставит пересмотреть проект Центра парусного спорта в порту «Геркулес»

Международный центр будет интегрирован в новый проект, сообщил 7 февраля информированный собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом обсуждений намерений инвестора. Ранее предполагалось завершить работы в 2020 году; на сегодняшний день здесь закончено строительство марины (причальные стенки общей протяженностью 2 км, понтонные причалы и скипы для яхт), в которой базируется исторический фрегат «Полтава».



Однако в планы по строительству центра на месте существующего здания яхт-клуба подлежат пересмотру в связи с идеей «Газпрома» о постройке ещё одного небоскрёба. Собеседник «Фонтанки» говорит, что как раз на этом месте появится Лахта Центр-2 высотой 703 метра — второе по высоте здание в мире. Если решение о строительстве будет принято, эксплуатация марины будет заморожена на несколько лет, а яхт-клуб должен быть передислоцирован. Конкретного решения — куда — на сегодняшний день нет. Возможные варианты рассматривает рабочая группа в «Газпроме».

