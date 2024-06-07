«На двух и трех стульях усидеть не получится». Генпрокурор России рассказал, сколько предприятий вернули государству

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что сейчас невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшоры. Тем более — в интересах недружественных стран и их «милитаристских проектов».



Свое заявление Краснов сделал 7 июня в ходе ПМЭФ-2024. «На понимании этого и основана работа прокуроров по обращению в доход государства имущества предприятий, которые получили свои активы незаконным путем, работают в ущерб национальным интересам под контролем иностранных бенефициаров», — подчеркнул он.