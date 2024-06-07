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    ПМЭФ 2024

    «На двух и трех стульях усидеть не получится». Генпрокурор России рассказал, сколько предприятий вернули государству

    3184
    7 комментариев

    Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что сейчас невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшоры. Тем более — в интересах недружественных стран и их «милитаристских проектов».

    Свое заявление Краснов сделал 7 июня в ходе ПМЭФ-2024. «На понимании этого и основана работа прокуроров по обращению в доход государства имущества предприятий, которые получили свои активы незаконным путем, работают в ущерб национальным интересам под контролем иностранных бенефициаров», — подчеркнул он.

    «Хочу прямо сказать таким бизнесменам: на двух и трех стульях усидеть не получится», — добавил Краснов.

    «Интерфакс» привел слова генпрокурора, который заявил: «С 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей».

    Кроме того, Краснов процитировал Петра I: «Коммерцию не должно пугать или строгостью приводить в уныние, но ободрять ласкою». «Фонтанка» рассказывала о том, что в России действует мораторий на проведение внеплановых проверок без согласования с прокуратурой; на сессии прозвучала цифра — ведомство отказывает в согласовании в 70% случаев.

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    Комментарии 7

    28206267507 Июн 2024 в 12:50
    Частник имеет право прятать свою прибыль куда угодно!Меняйте налоговую систему и не кормите паразитов!!
    +1−0
    ProstoZloy07 Июн 2024 в 12:47
    "в России действует мораторий на проведение внеплановых проверок без согласования с прокуратурой; на сессии прозвучала цифра — ведомство отказывает в согласовании в 70% случаев."
    А остальные 30% - это проверки уже ПОСЛЕ того, как кто-то траванулся и гробанулся из-за "небезопасных услуг".
    +0−0
    28008845007 Июн 2024 в 12:27
    Он не сказал: где сейчас бизнесменам получится усидеть
    +5−0
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