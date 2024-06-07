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    ПМЭФ 2024

    Беглов подписал соглашение с «Автозаводом Санкт-Петербург». Там будут развивать модельный ряд XCITE

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    7 комментариев

    На ПМЭФ-2024 подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и ООО «Автозавод Санкт-Петербург». В инвестпроект собираются привлечь до 4,5 млрд рублей.


    Как сообщает пресс-служба Смольного 7 июня, соглашение подписали губернатор Александр Беглов и генеральный директор предприятия Иван Миронов. «Сегодня завод выпускает автомобили под собственным брендом XCITE, наращивает мощности и инициирует расширение линейки выпускаемой продукции. Город окажет поддержку новому инвестпроекту. Важно, что он направлен на локализацию производства в Петербурге», — цитирует пресс-служба администрации главу города.

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    Инвестпроект включает модернизацию производства и развитие модельного ряда XCITE, новую модель хотят представить уже в сентябре. Сумма вложений — до 4,5 млрд, на предприятии появится дополнительно около 500 новых рабочих мест.


    Кроссовер XCITE X-Cross 7 является частью экспозиции Петербурга на форуме. Большое интервью с гендиректором «Автозавода Санкт-Петербург» Иваном Мироновым о планах завода и о ценовой политике — читайте на «Фонтанке»,

    Автозавод Nissan ушел в простой в марте 2022 года из-за сложностей с поставками компонентов. В июне 2023 года предприятие возобновило работу как «Lada Санкт-Петербург» под управлением «АВТОВАЗа» и стало выпускать в партнерстве с китайской FAW автомобили Lada X-cross 5, но после попадания российского автопроизводителя под санкции концерн из Поднебесной прекратил сотрудничество.

    После этого АВТОВАЗ вернул петербургское предприятие государству в лице НАМИ — сейчас оно работает под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург» и выпускает кроссоверы XCITE. Ожидалось, что в 2024 году с конвейера завода сойдут 25 тыс. кроссоверов.

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    Комментарии 7

    Zнаворотник07 Июн 2024 в 16:24
    развивать это в их понимании получать из бюджета миллиарды и на эти деньги придумывать название для китайских автомобилей.
    +2−0
    ЮлияБорисовна07 Июн 2024 в 16:11
    Развивать китайский автопром? За что?!!
    За ДАМАНСКИЙ???
    +2−0
    Рострелли07 Июн 2024 в 16:04
    Чо еще за "XCITE"?! Китайцы хоть бы из уважения к партнерам названия удобнопроизносимые делали.
    +4−0
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