Беглов подписал соглашение с «Автозаводом Санкт-Петербург». Там будут развивать модельный ряд XCITE

На ПМЭФ-2024 подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и ООО «Автозавод Санкт-Петербург». В инвестпроект собираются привлечь до 4,5 млрд рублей.



Как сообщает пресс-служба Смольного 7 июня, соглашение подписали губернатор Александр Беглов и генеральный директор предприятия Иван Миронов. «Сегодня завод выпускает автомобили под собственным брендом XCITE, наращивает мощности и инициирует расширение линейки выпускаемой продукции. Город окажет поддержку новому инвестпроекту. Важно, что он направлен на локализацию производства в Петербурге», — цитирует пресс-служба администрации главу города.