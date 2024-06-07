Беглов подписал соглашение с «Автозаводом Санкт-Петербург». Там будут развивать модельный ряд XCITE

На ПМЭФ-2024 подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и ООО «Автозавод Санкт-Петербург». В инвестпроект собираются привлечь до 4,5 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба Смольного 7 июня, соглашение подписали губернатор Александр Беглов и генеральный директор предприятия Иван Миронов. «Сегодня завод выпускает автомобили под собственным брендом XCITE, наращивает мощности и инициирует расширение линейки выпускаемой продукции. Город окажет поддержку новому инвестпроекту. Важно, что он направлен на локализацию производства в Петербурге», — цитирует пресс-служба администрации главу города.
Инвестпроект включает модернизацию производства и развитие модельного ряда XCITE, новую модель хотят представить уже в сентябре. Сумма вложений — до 4,5 млрд, на предприятии появится дополнительно около 500 новых рабочих мест.
Кроссовер XCITE X-Cross 7 является частью экспозиции Петербурга на форуме. Большое интервью с гендиректором «Автозавода Санкт-Петербург» Иваном Мироновым о планах завода и о ценовой политике — читайте на «Фонтанке»,