Машков — в «Современнике», Богомолов — в театре Виктюка. В столичной культуре произошли кадровые изменения

В столичных театрах произошли кадровые перестановки. Там сменились несколько руководителей. Об этом 7 июня сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



Актер и режиссер Владимир Машков станет директором «Современника». В Московском академическом театре сатиры художественным руководителем назначен народный артист РФ и депутат Московского городского совета Евгений Герасимов. Театр Романа Виктюка возглавит актер и режиссер Константин Богомолов.



Стоит отметить, что все трое при этом не покинут свои текущие должности художественных руководителей.



«Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной», — уточняет официальный портал правительства Москвы.



В ближайшее время труппы театров встретятся со своими новыми руководителями.



Министр правительства Москвы и руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что «Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность в руководстве крупными театрами. Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям».



Также столичный департамент культуры принял решение о присоединении сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом». Московский театр кукол, в свою очередь, объединят с Московским открытым театром кукол. По мнению Фурсина, «принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок».

