Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Машков — в «Современнике», Богомолов — в театре Виктюка. В столичной культуре произошли кадровые изменения

    2356
    2 комментария

    В столичных театрах произошли кадровые перестановки. Там сменились несколько руководителей. Об этом 7 июня сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

    Актер и режиссер Владимир Машков станет директором «Современника». В Московском академическом театре сатиры художественным руководителем назначен народный артист РФ и депутат Московского городского совета Евгений Герасимов. Театр Романа Виктюка возглавит актер и режиссер Константин Богомолов.

    Стоит отметить, что все трое при этом не покинут свои текущие должности художественных руководителей.

    «Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной», — уточняет официальный портал правительства Москвы.

    В ближайшее время труппы театров встретятся со своими новыми руководителями.

    Министр правительства Москвы и руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что «Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность в руководстве крупными театрами. Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям».

    Также столичный департамент культуры принял решение о присоединении сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом». Московский театр кукол, в свою очередь, объединят с Московским открытым театром кукол. По мнению Фурсина, «принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир МашковКонстантин БогомоловСовременникФурсин
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    13.13.13.1307 Июн 2024 в 13:57
    Любил сходить в театр я, но нынче, что там делать сплошная скука
    +0−0
    Вася Петров07 Июн 2024 в 13:43
    "Пропал дом! Что будет с паровым отоплением?"
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close