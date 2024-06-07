«Не хотелось бы, чтобы, как пылесос, высасывали». Путин рассказал об обратной стороне высоких ставок банков по депозитам

Президент России Владимир Путин анонсировал появление нового финансового инструмента, который позволит гражданам размещать деньги в банках под больший процент, чем на депозитах, хотя у ведущих банков сейчас по ним и так солидный процент. Чем это может обернуться для их конкурентов, глава государства 7 июня рассказал в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
«В текущем году будет введен новый инструмент — сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше 3 лет и под больший процент, чем под обычным депозитом. Хотя и сейчас депозит достаточно солидный. А вот ведущие наши финансовые учреждения подгоняют эту планку повыше и повыше», — сказал Путин.
Он отметил, что для держателей депозитов это хорошо, однако есть одно но. Путин с трибуны обратился персонально к главам Сбера и ВТБ. «Не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович (Греф, Сбербанк. — Прим. ред.), вместе с Андреем Леонидовичем (Костиным, ВТБ. — Прим. ред.), как пылесос, высасывали все из других банков. Потом еще поговорим об этом», — пообещал президент.
Ранее Сбер повысил максимальные ставки по вкладам до 18%, а ВТБ увеличил до этого уровня ставки по накопительному счету. Это произошло в том числе на фоне ожиданий рынка, что 7 июня Банк России повысит ключевую ставку с 16% до 17% годовых, однако регулятор решил сохранить ее на прежнем уровне. В ВТБ сообщили журналистам, что, несмотря на такое решение, российские кредитные организации в целом оставят текущие условия по вкладам.