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    ПМЭФ 2024

    «Не хотелось бы, чтобы, как пылесос, высасывали». Путин рассказал об обратной стороне высоких ставок банков по депозитам

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    3 комментария

    Президент России Владимир Путин анонсировал появление нового финансового инструмента, который позволит гражданам размещать деньги в банках под больший процент, чем на депозитах, хотя у ведущих банков сейчас по ним и так солидный процент. Чем это может обернуться для их конкурентов, глава государства 7 июня рассказал в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.

    «В текущем году будет введен новый инструмент — сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше 3 лет и под больший процент, чем под обычным депозитом. Хотя и сейчас депозит достаточно солидный. А вот ведущие наши финансовые учреждения подгоняют эту планку повыше и повыше», — сказал Путин.

    Он отметил, что для держателей депозитов это хорошо, однако есть одно но. Путин с трибуны обратился персонально к главам Сбера и ВТБ. «Не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович (Греф, Сбербанк. — Прим. ред.), вместе с Андреем Леонидовичем (Костиным, ВТБ. — Прим. ред.), как пылесос, высасывали все из других банков. Потом еще поговорим об этом», — пообещал президент.

    Ранее Сбер повысил максимальные ставки по вкладам до 18%, а ВТБ увеличил до этого уровня ставки по накопительному счету. Это произошло в том числе на фоне ожиданий рынка, что 7 июня Банк России повысит ключевую ставку с 16% до 17% годовых, однако регулятор решил сохранить ее на прежнем уровне. В ВТБ сообщили журналистам, что, несмотря на такое решение, российские кредитные организации в целом оставят текущие условия по вкладам.

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    Комментарии 3

    Melchett07 Июн 2024 в 16:50
    Гусары, молчать!
    +0−0
    28193887407 Июн 2024 в 16:42
    Независио от всяких ставок, даже мысли никогда не возникало класть денежки на какие-то депозиты. Помню, как у родителей вообще все деньги спи***ли со счетов и они померли нищими.
    +2−0
    ЮлияБорисовна07 Июн 2024 в 16:37
    Верно сказали где-то в Интернетах, что "Путин всё больше походит на сына Джорджа Сороса" своими речами...
    +1−0
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