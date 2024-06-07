Ключевая ставка осталась на уровне 16% годовых

Банк России 7 июня сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.
В сообщении Центрального банка РФ сказано, что текущие темпы роста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Внутренний спрос продолжает расти и значительно опережать возможности расширения предложения. Для возвращения инфляции к цели 4% потребуется более продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики и ЦБ не исключает повышения ставки на ближайшем заседании. Тем не менее, на сегодняшнем заседании ставку решили сохранить.
В апреле-мае влияние на рост цен оказывали в том числе разовые факторы. связанные с индексацией тарифов на услуги связи и удорожанием отечественных автомобилей. При этом, по оценке на 3 июня, годовая инфляция в стране выросла с апрельских 7,8% до 8,1%.
Ситуация на рынке труда ужесточается: дефицит кадров нарастает, а безработица продолжает обновлять исторический минимум. На фоне этого реальные зарплаты граждан выросли сильнее, чем раньше, но ЦБ связывает это с высокими годовыми премиями, выплаты которых отразились в данных за I квартал 2024 года.
По прогнозу регулятора, инфляция в России достигнет цели в 4% в 2025 году и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.