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    Ключевая ставка осталась на уровне 16% годовых

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    5 комментариев

    Банк России 7 июня сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.

    В сообщении Центрального банка РФ сказано, что текущие темпы роста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Внутренний спрос продолжает расти и значительно опережать возможности расширения предложения. Для возвращения инфляции к цели 4% потребуется более продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики и ЦБ не исключает повышения ставки на ближайшем заседании. Тем не менее, на сегодняшнем заседании ставку решили сохранить.

    В апреле-мае влияние на рост цен оказывали в том числе разовые факторы. связанные с индексацией тарифов на услуги связи и удорожанием отечественных автомобилей. При этом, по оценке на 3 июня, годовая инфляция в стране выросла с апрельских 7,8% до 8,1%.

    Ситуация на рынке труда ужесточается: дефицит кадров нарастает, а безработица продолжает обновлять исторический минимум. На фоне этого реальные зарплаты граждан выросли сильнее, чем раньше, но ЦБ связывает это с высокими годовыми премиями, выплаты которых отразились в данных за I квартал 2024 года.

    По прогнозу регулятора, инфляция в России достигнет цели в 4% в 2025 году и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.

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    Комментарии 5

    27531236307 Июн 2024 в 13:57
    Да русы люди не гордые, могут зарплату и пенсии золотом получать.
    +1−0
    13.13.13.1307 Июн 2024 в 13:53
    Как мы рады как мы рады, а снизить то, что? Слабо
    +2−0
    Ankor07 Июн 2024 в 13:51
    Ожидали 17, но решили не толкать дальше в пропасть. Само упадет )))
    +1−0
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