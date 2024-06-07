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    Обновили рекорд. Путин назвал цифру потребления мяса в России на человека

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    21 комментарий

    В России обновили рекорд потребления мяса — сейчас он превышает 80 килограммов на одного человека в год. Об этом в пятницу, 7 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.


    «Потребление мяса в России в 2023 году, в прошлом году обновило рекорд и превышает 80 килограммов на человека. Для сравнения — в мире в среднем это 42–45 килограммов на человека», — сказал глава государства.

    Российский лидер отметил, что Россия создала современную мясную отрасль, а ее мощности за 15 лет выросли почти в два раза. Страна полностью обеспечивает себя мясом, а также увеличивает поставки этой продукции на мировые рынки, занимая 4-е место по производству мяса в мире.

    Также Путин отметил, что РФ необходимо производить больше потребительских товаров. Для этого потребуется запустить больше новых проектов во всех российских регионах.

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    Комментарии 20

    Джастис07 Июн 2024 в 16:57
    Говядина очень дорогая. Я лично её не ела лет 30. Покупаю только курицу и то явно меньше 6,5 кг в месяц.
    +0−0
    chip107 Июн 2024 в 16:25
    80 кг в год, это 6, 66666 кг в месяц или 222 грамма в день. Сомнительно, что 146 млн россиян кушают столько мяса!
    +1−0
    28081181007 Июн 2024 в 16:11
    Странно, я кроме курицы уже год ничего из мяса не покупаю, дорого. Кто-то съел мои килограммы. Или курица тоже мясо?
    +5−0
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