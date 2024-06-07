Обновили рекорд. Путин назвал цифру потребления мяса в России на человека

В России обновили рекорд потребления мяса — сейчас он превышает 80 килограммов на одного человека в год. Об этом в пятницу, 7 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.





«Потребление мяса в России в 2023 году, в прошлом году обновило рекорд и превышает 80 килограммов на человека. Для сравнения — в мире в среднем это 42–45 килограммов на человека», — сказал глава государства.



Российский лидер отметил, что Россия создала современную мясную отрасль, а ее мощности за 15 лет выросли почти в два раза. Страна полностью обеспечивает себя мясом, а также увеличивает поставки этой продукции на мировые рынки, занимая 4-е место по производству мяса в мире.