2 дома полностью разрушены, десятки повреждены. Правительство ЛНР обратилось к регионам-шефам за помощью после обстрела

Повреждения получили также 2 школы, 3 детских сада, колледж информационных технологий и кадетский корпус. В городе развернут оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим.

В столице Луганской народной республики в результате массированного ракетного удара 7 июня оказались повреждены 33 дома и 127 подъездов. 2 дома, по данным администрации, разрушены полностью.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил , что количество пострадавших увеличилось до 35 человек, трое из которых — дети. По информации медиков, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей. Ранее уже сообщалось , что из-под обломков удалось спасти семь человек. Три человека скончались.

Правительство ЛНР обратилось ко всем шефам-субъектам, закрепленным за Республикой, за помощью в восстановлении объектов, поврежденных в результате сегодняшнего обстрела Луганска: кроме домов, получивших разрушения, пострадали также близлежащие объекты, во многих из них повреждено остекление.

«Для оперативного закрытия теплового контура регионы-шефы помогут пленкой и стеклом», — говорится в обращении.

«Шефство» над Донбассом, подразумевающее под собой участие в восстановлении пострадавших районов Донецкой и Луганской народных республик, взяли на себя более 40 регионов России.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о массированном ударе по Луганску ракетами ATACMS, который произошел сегодня днем.