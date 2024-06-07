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    Боевые действия

    2 дома полностью разрушены, десятки повреждены. Правительство ЛНР обратилось к регионам-шефам за помощью после обстрела

    1893
    7 комментариев

    В столице Луганской народной республики в результате массированного ракетного удара 7 июня оказались повреждены 33 дома и 127 подъездов. 2 дома, по данным администрации, разрушены полностью.

    Повреждения получили также 2 школы, 3 детских сада, колледж информационных технологий и кадетский корпус. В городе развернут оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим.

    МЧС России

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    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 35 человек, трое из которых — дети. По информации медиков, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей. Ранее уже сообщалось, что из-под обломков удалось спасти семь человек. Три человека скончались.

    Официальный телеграм-канал главы Луганской народной республики Леонида Пасечника

    Правительство ЛНР обратилось ко всем шефам-субъектам, закрепленным за Республикой, за помощью в восстановлении объектов, поврежденных в результате сегодняшнего обстрела Луганска: кроме домов, получивших разрушения, пострадали также близлежащие объекты, во многих из них повреждено остекление.

    «Для оперативного закрытия теплового контура регионы-шефы помогут пленкой и стеклом», — говорится в обращении.

    «Шефство» над Донбассом, подразумевающее под собой участие в восстановлении пострадавших районов Донецкой и Луганской народных республик, взяли на себя более 40 регионов России.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о массированном ударе по Луганску ракетами ATACMS, который произошел сегодня днем.

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    Глава лнрЛеонид пасечникОбстрел луганскаВСУATACMSУдарПоврежденияПострадавшие

    Комментарии 7

    Suricat07 Июн 2024 в 16:50
    поработать и нашим пару раз промахнуться и снести пару домов, желательно тех, в которых проживают те, кто стрелял.
    +0−2
    altnec07 Июн 2024 в 16:47
    А чё так жиденько, всего семь секунд?
    Пленки не хватает или интернет-ресурсов?
    Это же горе горькое для людей.
    +0−2
    Заливщик голосовых планок07 Июн 2024 в 16:42
    Три курки импортных, три портсигар отечественных...
    +1−3
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