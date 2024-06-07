Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 июня обстреляли город Луганск ракетами ATACMS. В результате массированного удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры: не менее
Экс-посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник, теперь занимающий в МИДе России должность посла «по особым поручениям по преступлениям киевского режима», в своем телеграм-канале сообщил, что количество пострадавших от обстрела уже увеличилось до
По предварительной информации, по городу было выпущено не менее шести ракет; большую часть, как утверждается, сбили силы противовоздушной обороны.
В результате удара по жилому району обрушился подъезд многоквартирного дома. Под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения.
В 12 часов 21 минуту Мирошник сообщил о вероятности повторной ракетной атаки. Он также выложил фотографии осколков дальнобойных ракет, которыми был обстрелян город, уточнив, что это продукция «иностранного производства». Но добавил, что определить, ATACMS это или нет, смогут только эксперты.
По данным администрации города, от взрыва подъезд пятиэтажного дома «сложился», еще один удар пришелся по крыше многоэтажки рядом с рынком, куда посыпались осколки и обломки. Спасатели проводят эвакуацию пострадавших.