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    ВСУ обстреляли Луганск ракетами ATACMS. В Сеть попали видео взрывов в городе

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    16 комментариев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 июня обстреляли город Луганск ракетами ATACMS. В результате массированного удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры: не менее 10 домов и магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы ЛНР Анну Романову.

    Экс-посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник, теперь занимающий в МИДе России должность посла «по особым поручениям по преступлениям киевского режима», в своем телеграм-канале сообщил, что количество пострадавших от обстрела уже увеличилось до 22 человек (среди них — 8-летний ребенок), и показал видео взрывов.

    По предварительной информации, по городу было выпущено не менее шести ракет; большую часть, как утверждается, сбили силы противовоздушной обороны.

    В результате удара по жилому району обрушился подъезд многоквартирного дома. Под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения.

    В 12 часов 21 минуту Мирошник сообщил о вероятности повторной ракетной атаки. Он также выложил фотографии осколков дальнобойных ракет, которыми был обстрелян город, уточнив, что это продукция «иностранного производства». Но добавил, что определить, ATACMS это или нет, смогут только эксперты.

    По данным администрации города, от взрыва подъезд пятиэтажного дома «сложился», еще один удар пришелся по крыше многоэтажки рядом с рынком, куда посыпались осколки и обломки. Спасатели проводят эвакуацию пострадавших.

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    Родион мирошникЛНРЛуганскОбстрелВСУATACMS
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    Комментарии 16

    Карл XII07 Июн 2024 в 14:04
    Они только по жилым домам и могут бить .. отважные азовцы…
    +0−0
    2020DDT07 Июн 2024 в 13:52
    На видео в воздухе взрыв. Может сбили? В подъезд обломки попали?
    +0−0
    28244504607 Июн 2024 в 13:48
    Опомнитесь,что вы говорите , вообще уже ничего человеческого не осталось у вас хуже собаки стали животные и то добрее ,люди мирные умирают под рукой авадами домов а вам бы свой сарказм и кучу дерьмаивылмть на других
    +0−2
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