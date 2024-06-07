ВСУ обстреляли Луганск ракетами ATACMS. В Сеть попали видео взрывов в городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 июня обстреляли город Луганск ракетами ATACMS. В результате массированного удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры: не менее 10 домов и магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы ЛНР Анну Романову.

Экс-посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник, теперь занимающий в МИДе России должность посла «по особым поручениям по преступлениям киевского режима», в своем телеграм-канале сообщил, что количество пострадавших от обстрела уже увеличилось до 22 человек (среди них — 8-летний ребенок), и показал видео взрывов.