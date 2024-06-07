Юго-Западный обход Петербурга будут строить совместными усилиями ВТБ, РЖД и ГК «Нацпроектстрой»

На ПМЭФ-2024 подписали меморандум о сотрудничестве ВТБ, РЖД и ГК «Нацпроектстрой» при реализации транспортных проектов. Один уже намечен и имеет прямое отношение к Петербургу.

О подписании сообщает ВТБ 7 июня. Речь идет о механизме генподряда. который заключается с условием рассрочки платежа. «В качестве пилотного проекта намереваются построить Юго-Западный железнодорожный обход Санкт-Петербурга от станции Владимирская до станции Бронка», — говорится в сообщении.

«Реализация Юго-Западного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга позволит решить две важнейшие задачи: с одной стороны, значительно улучшить комфорт городской среды в интересах жителей и гостей Северной столицы (за счет выноса транзитного грузового движения за пределы черты города и использования текущей инфраструктуры для пассажирских перевозок), а с другой стороны, более эффективно организовать движение грузопотоков в направлении портов Усть-Луга и Бронка для увеличения потенциального объема перевозок в этом направлении», — цитирует пресс-служба главу ВТБ Андрея Костина.