Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    Юго-Западный обход Петербурга будут строить совместными усилиями ВТБ, РЖД и ГК «Нацпроектстрой»

    3359
    2 комментария

    На ПМЭФ-2024 подписали меморандум о сотрудничестве ВТБ, РЖД и ГК «Нацпроектстрой» при реализации транспортных проектов. Один уже намечен и имеет прямое отношение к Петербургу.

    О подписании сообщает ВТБ 7 июня. Речь идет о механизме генподряда. который заключается с условием рассрочки платежа. «В качестве пилотного проекта намереваются построить Юго-Западный железнодорожный обход Санкт-Петербурга от станции Владимирская до станции Бронка», — говорится в сообщении.

    «Реализация Юго-Западного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга позволит решить две важнейшие задачи: с одной стороны, значительно улучшить комфорт городской среды в интересах жителей и гостей Северной столицы (за счет выноса транзитного грузового движения за пределы черты города и использования текущей инфраструктуры для пассажирских перевозок), а с другой стороны, более эффективно организовать движение грузопотоков в направлении портов Усть-Луга и Бронка для увеличения потенциального объема перевозок в этом направлении», — цитирует пресс-служба главу ВТБ Андрея Костина.

    «Фонтанка» рассказывала, что от строительства Юго-Западного обхода зависит запуск по Петербургу двух диаметров городской электрички. Проект планировки уже утвержден, а концепцию недавно представляли президенту России: кроме Юго-Западного, должен появиться и Северо-Восточный обход.

    Нацпроектстрой — инфраструктурный холдинг, который реализует транспортные проекты в различных регионах. В Петербурге именно входящая в него компания «Дороги и мосты» строит Большой Смоленский мост.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Pravda17807 Июн 2024 в 12:22
    Петербуржцам не нужен платный Юго-Западный обход Петербурга!
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close