Убийство зампреда движения «Зов народа» стало уголовным делом. У СК также есть вопросы к полиции

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях, проведенных после гибели заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева в подмосковной Лобне.



Как сообщает ведомство 7 июня, в региональном СК возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. Последнее связано с тем, что, по словам жены погибшего, ее муж перед нападением обращался в полицию и сообщал об угрозах в свой адрес, но никаких действий со стороны сотрудников за этим якобы не последовало.



В пятницу стало известно о смерти Антона Еговцева, которого ранили ножом у собственного дома. По словам председателя движения «Зов народа», предполагаемый убийца преследовал его полгода из-за неразделенной любви к жене оппонента. Подозреваемый в данный момент находится в больнице.

