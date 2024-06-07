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    Убийство зампреда движения «Зов народа» стало уголовным делом. У СК также есть вопросы к полиции

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    3 комментария

    Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях, проведенных после гибели заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева в подмосковной Лобне.

    Как сообщает ведомство 7 июня, в региональном СК возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. Последнее связано с тем, что, по словам жены погибшего, ее муж перед нападением обращался в полицию и сообщал об угрозах в свой адрес, но никаких действий со стороны сотрудников за этим якобы не последовало.

    В пятницу стало известно о смерти Антона Еговцева, которого ранили ножом у собственного дома. По словам председателя движения «Зов народа», предполагаемый убийца преследовал его полгода из-за неразделенной любви к жене оппонента. Подозреваемый в данный момент находится в больнице.

    Организация «Зов народа» занимается в том числе тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. В частности, как сообщало РИА Новости, активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на «голую вечеринку», которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо. Также «Зов народа» обращался в госорганы по поводу творчества певицы Лолиты, музыкантов «Би-2» и Animal Jazz и других деятелей искусства, в том числе литературы. В своем сообществе в «ВК» они позиционируют себя как «межрегиональное общественное движение сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей». Антон Еговцев в том числе появлялся в качестве эксперта в общественно-политической передаче на федеральном канале.

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    Комментарии 3

    28193887407 Июн 2024 в 16:39
    Жалко мужика, хоть и стукач, но симпотный.
    +0−4
    Pravda17807 Июн 2024 в 16:24
    Нужно сделать контроль СК за отфутболиванием заявлений!
    +1−0
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