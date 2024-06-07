Вероятная причина. Зампред «Зова народа» Еговцев мог быть убит своим преследователем

Заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев найден мертвым у своего дома в Подмосковье
Зайцев рассказал, что убийство было совершено поздно вечером
По словам Зайцева, мужчина, убивший Антона, преследовал его на протяжении полугода. Причина — неразделенная любовь к жене Еговцева.
«Этот человек стучался в двери к нему, мог позвонить и сказать: «Уезжай из города, бросай жену». Один раз уже нападал, тогда Антон дал отпор, человек этот попал в больницу. Правоохранители после провели с ним беседу, чтобы к семье не приближался», — рассказывает Сергей Зайцев.
Беседы не помогли. Преследователь продолжал приезжать, «проводил пальцем по горлу — угроза была уже такая». Вчера возможный убийца снова приехал к дому Антона. Еговцев пытался ему противостоять, но из-за ослабленного организма не смог бороться до конца.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в убийстве подозревается
«Сейчас этот человек в больнице, тоже с ножевыми ранениями. <...> Жена Еговцева не поддерживала и не разделяла [чувства] этого мужчины, но он продолжал их преследовать», — говорит Зайцев.
По словам Сергея, жена Антона еще в молодости познакомилась с преследователем, но развития отношений не было.
«Мы с ним постоянно об этом говорили, потому что нам все время приходят какие-то угрозы <...>. Пытались это как-то предотвратить в рамках закона, потому что угрозы и нападение с кулаками уже о многом говорили», — подчеркнул Зайцев.
Сергей последний раз созванивался с Антоном 6 июня в районе
Организация «Зов народа» занимается в том числе тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. В частности, как сообщало РИА Новости, активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на «голую вечеринку», которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо. Также «Зов народа» обращался в госорганы по поводу творчества певицы Лолиты, музыкантов «Би-2» и Animal Jazz и других деятелей искусства, в том числе литературы. В своем сообществе в ВК они позиционируют себя как «межрегиональное общественное движение сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей». Антон Еговцев в том числе появлялся в качестве эксперта в общественно-политической передаче на федеральном канале.
Это второе такое убийство за два дня в столичном регионе.