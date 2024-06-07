Вероятная причина. Зампред «Зова народа» Еговцев мог быть убит своим преследователем

Зайцев рассказал, что убийство было совершено поздно вечером 6 июня , скорее всего, в период с 23 часов до полуночи. Антон Еговцев плохо себя чувствовал, температурил, но все-таки вышел на улицу. После этого его нашли мертвым у дома. Председатель «Зова народа» отмечает, что преступник напал с ножом — об этом говорит характер ранений на теле Антона.

Заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев найден мертвым у своего дома в Подмосковье 7 июня . Корреспондент «Фонтанки» поговорила с председателем движения Сергеем Зайцевым. Он раскрыл подробности смерти Еговцева .

«Этот человек стучался в двери к нему, мог позвонить и сказать: «Уезжай из города, бросай жену». Один раз уже нападал, тогда Антон дал отпор, человек этот попал в больницу. Правоохранители после провели с ним беседу, чтобы к семье не приближался», — рассказывает Сергей Зайцев.

По словам Зайцева, мужчина, убивший Антона, преследовал его на протяжении полугода. Причина — неразделенная любовь к жене Еговцева.

Беседы не помогли. Преследователь продолжал приезжать, «проводил пальцем по горлу — угроза была уже такая». Вчера возможный убийца снова приехал к дому Антона. Еговцев пытался ему противостоять, но из-за ослабленного организма не смог бороться до конца.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в убийстве подозревается 38-летний тренер по мотокроссу. По предварительной информации, он ждал Еговцева в подъезде.



«Сейчас этот человек в больнице, тоже с ножевыми ранениями. <...> Жена Еговцева не поддерживала и не разделяла [чувства] этого мужчины, но он продолжал их преследовать», — говорит Зайцев.



По словам Сергея, жена Антона еще в молодости познакомилась с преследователем, но развития отношений не было.



«Мы с ним постоянно об этом говорили, потому что нам все время приходят какие-то угрозы <...>. Пытались это как-то предотвратить в рамках закона, потому что угрозы и нападение с кулаками уже о многом говорили», — подчеркнул Зайцев.

