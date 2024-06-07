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    Вероятная причина. Зампред «Зова народа» Еговцев мог быть убит своим преследователем

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    9 комментариев

    Заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев найден мертвым у своего дома в Подмосковье 7 июня. Корреспондент «Фонтанки» поговорила с председателем движения Сергеем Зайцевым. Он раскрыл подробности смерти Еговцева.

    Зайцев рассказал, что убийство было совершено поздно вечером 6 июня, скорее всего, в период с 23 часов до полуночи. Антон Еговцев плохо себя чувствовал, температурил, но все-таки вышел на улицу. После этого его нашли мертвым у дома. Председатель «Зова народа» отмечает, что преступник напал с ножом — об этом говорит характер ранений на теле Антона.

    По словам Зайцева, мужчина, убивший Антона, преследовал его на протяжении полугода. Причина — неразделенная любовь к жене Еговцева.

    «Этот человек стучался в двери к нему, мог позвонить и сказать: «Уезжай из города, бросай жену». Один раз уже нападал, тогда Антон дал отпор, человек этот попал в больницу. Правоохранители после провели с ним беседу, чтобы к семье не приближался», — рассказывает Сергей Зайцев.

    Беседы не помогли. Преследователь продолжал приезжать, «проводил пальцем по горлу — угроза была уже такая». Вчера возможный убийца снова приехал к дому Антона. Еговцев пытался ему противостоять, но из-за ослабленного организма не смог бороться до конца.

    ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в убийстве подозревается 38-летний тренер по мотокроссу. По предварительной информации, он ждал Еговцева в подъезде.

    «Сейчас этот человек в больнице, тоже с ножевыми ранениями. <...> Жена Еговцева не поддерживала и не разделяла [чувства] этого мужчины, но он продолжал их преследовать», — говорит Зайцев.

    По словам Сергея, жена Антона еще в молодости познакомилась с преследователем, но развития отношений не было.

    «Мы с ним постоянно об этом говорили, потому что нам все время приходят какие-то угрозы <...>. Пытались это как-то предотвратить в рамках закона, потому что угрозы и нападение с кулаками уже о многом говорили», — подчеркнул Зайцев.

    Сергей последний раз созванивался с Антоном 6 июня в районе 21 часа. О смерти приятеля и коллеги он узнал 7 июня около 7 часов утра. Сергей уточнил, что жена Еговцева узнала о гибели супруга от правоохранителей. Примерно в 23 часа 6 июня она успела созвониться с Антоном, после этого он перестал выходить на связь. У Антона Еговцева остался маленький сын.

    Организация «Зов народа» занимается в том числе тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. В частности, как сообщало РИА Новости, активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на «голую вечеринку», которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо. Также «Зов народа» обращался в госорганы по поводу творчества певицы Лолиты, музыкантов «Би-2» и Animal Jazz и других деятелей искусства, в том числе литературы. В своем сообществе в ВК они позиционируют себя как «межрегиональное общественное движение сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей». Антон Еговцев в том числе появлялся в качестве эксперта в общественно-политической передаче на федеральном канале.

    Это второе такое убийство за два дня в столичном регионе. 6 июня в Москве застрелили скейтера Константина Балишанского, предположительно, на почве ревности. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 9

    Guddd-Head07 Июн 2024 в 13:36
    Все проблемы из за баб
    +1−0
    bluxer07 Июн 2024 в 13:08
    Любовь как пепел ревности, как вызов повседневности...
    +0−1
    Snow*07 Июн 2024 в 13:08
    странно как-то. Испытывал влечение к жене героя, а преследовал почему-то самого героя... Возможно, мы пока знаем не все.
    +3−1
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