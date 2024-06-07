Вопрос назрел. Путин предложил с 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.



«С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил Владимир Путин, отметив, что «это будет действительно справедливо».

Закрепить индексацию на законодательном уровне поручено партии «Единой России» и правительству. Президент уверен, что решение поддержат и другие политические партии.