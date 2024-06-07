Вопрос назрел. Путин предложил с 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
«С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил Владимир Путин, отметив, что «это будет действительно справедливо».
Закрепить индексацию на законодательном уровне поручено партии «Единой России» и правительству. Президент уверен, что решение поддержат и другие политические партии.
Глава государства отметил, что данная мера коснется миллионов россиян, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, президент поддержал идею соцработника Ирины Леонидовны Андрюниной об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Она во время награждения лучших социальных работников города попросила губернатора вынести вопрос о пенсиях на федеральный уровень.
«Доказательство того, как быстро принимаются решения в России, когда они действительно нужны людям», — подчеркнул Александр Беглов.
Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам в России не проводится с 2016 года.