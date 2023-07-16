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    На въездах в Петербург с севера — уже пробки. Водителям сильно не хватает ЗСД

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    Крупные пробки образовались на въездах в северные районы Петербурга со стороны Ленобласти 16 июля уже к обеду, хотя обычно по воскресеньям бывают вечером. На юге города такого пока нет.

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    Заторы на трассе «Сортавала», Выборгском, Зеленогорском, Приморском шоссе. Нагрузка на них выросла в связи с закрытием части ЗСД. Ситуация осложняется из-за ремонтов на севере КАД и на Приморском проспекте.

    Пробка длиной несколько километров есть и на Мурманском шоссе, но в сторону области — на подъезде к Синявино. Там идут дорожные работы.

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    Напомним, часть ЗСД закрыта в южном направлении в связи с велогонкой, которая продлится примерно до 16 часов. Подробности читайте на «Фонтанке».

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