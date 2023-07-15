Большая часть ЗСД закрывается из-за велогонки

В воскресенье, 16 июля, с ночи будет закрыто движение на длинном участке ЗСД в Петербурге. Там состоится велоэтап триатлона «Медный всадник».
Маршрут велогонки пройдёт по Северному, Центральному и Южному участкам магистрали. Спортсмены преодолеют дистанции 90 или 180 километров. На время подготовки и проведения гонки (с 3:30 ночи примерно до 16 часов) будет закрыто движение в южном направлении от развязки с трассой «Скандинавия» до развязки с Благодатной улицей. В обратном направлении, на север, дорога будет открыта, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».
Закрываются следующие съезды:
- съезд с трассы «Скандинавия» на ЗСД в южном направлении,
- съезд с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении,
- съезд с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении при движении от Белоострова,
- съезд с Нового шоссе на ЗСД в южном направлении,
- съезд с ЗСД на Левашовское шоссе в южном направлении,
- съезд с ЗСД на КАД (Север) в направлении Выборгского шоссе,
- съезд с Левашовского шоссе на ЗСД в южном направлении,
- съезд с КАД (Север) на ЗСД в южном направлении,
- съезд с ЗСД на Шуваловский проспект в южном направлении,
- съезд с Шуваловского проспекта с ЗСД в южном направлении,
- съезд с ЗСД на Богатырский проспект в южном направлении,
- съезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении,
- съезд с ЗСД на Приморский проспект в южном направлении,
- съезд с ЗСД на набережную Макарова в южном направлении.
С 4:00 до окончания мероприятия (ориентировочно 14:00) будет закрыто движение от развязки ЗСД с набережной Макарова до Благодатной улицы. Закрываются:
- съезд с набережной Макарова на ЗСД в южном направлении,
- съезд с ЗСД на набережной реки Екатерингофка в южном направлении,
- съезд с набережной реки Екатерингофки на ЗСД в южном направлении,
- съезд с ЗСД на Благодатную улицу в южном направлении.
Ради соревнований перекроют часть Приморского проспекта и улицы на Крестовском острове, подробнее об ограничениях читайте на «Фонтанке».
Напомним также, что с 14 по 17 июля на ЗСД будут поочередно закрывать съезды на развязке с набережной Макарова.