Большая часть ЗСД закрывается из-за велогонки

В воскресенье, 16 июля, с ночи будет закрыто движение на длинном участке ЗСД в Петербурге. Там состоится велоэтап триатлона «Медный всадник».



Маршрут велогонки пройдёт по Северному, Центральному и Южному участкам магистрали. Спортсмены преодолеют дистанции 90 или 180 километров. На время подготовки и проведения гонки (с 3:30 ночи примерно до 16 часов) будет закрыто движение в южном направлении от развязки с трассой «Скандинавия» до развязки с Благодатной улицей. В обратном направлении, на север, дорога будет открыта, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

