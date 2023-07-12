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    Ремонт перекроет въезды на ЗСД с набережной Макарова. Стоимость проезда скорректируют

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    На Западном скоростном диаметре Петербурга с 14 по 17 июля пройдут плановые работы по замене асфальтобетонного покрытия на съездах развязки с набережной Макарова. Для ремонта их будут по очереди полностью перекрывать.

    На время перекрытия съездов на ЗСД для пользователей транспондеров будут обнулять часть корреспонденции, сообщает 11 июля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Корректировки стоимости будут производиться автоматически в течение трех суток.

    С 23:59 14 июля до 3:00 16 июля будет закрыт въезд на ЗСД с набережной Макарова в северном направлении. На это время при движении с набережной Макарова в сторону северной развязки с КАД через разворот на набережной Екатерингофки (если съехать на набережную Екатерингофки и через городские улицы заехать обратно на ЗСД в течение 15 минут) будет обнуляться стоимость проезда участков набережная Макарова — набережная Екатерингофки и набережная Екатерингофки — набережная Макарова. Проезд от набережной Макарова до съезда с ЗСД при движении на север будет обсчитан по установленному тарифу.

    С 3:00 16 июля до 7:00 17 июля закроют въезд на ЗСД с набережной Макарова в южном направлении. В это время, если в течение 15 минут съехать на Богатырский проспект, развернуться и заехать обратно на ЗСД в южном направлении, обнулят стоимость проезда участков набережная Макарова — Богатырский и Богатырский — набережная Макарова. Стоимость проезда уже от набережной до съезда с ЗСД в южном направлении обсчитают по обычному тарифу.

    Объезжать перекрытые въезды придется по улично-дорожной сети Петербурга.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движенияРемонт дорог
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