Ремонт перекроет въезды на ЗСД с набережной Макарова. Стоимость проезда скорректируют

На Западном скоростном диаметре Петербурга с 14 по 17 июля пройдут плановые работы по замене асфальтобетонного покрытия на съездах развязки с набережной Макарова. Для ремонта их будут по очереди полностью перекрывать.



На время перекрытия съездов на ЗСД для пользователей транспондеров будут обнулять часть корреспонденции, сообщает 11 июля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Корректировки стоимости будут производиться автоматически в течение трех суток.