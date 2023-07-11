Соревнования по триатлону на неделю перекроют аллеи на Крестовском и Приморский проспект

Спортивные мероприятия с 12 по 20 июля ограничат движение на Крестовском острове в Петербурге. Первые перекрытия и запрет парковки вступят в силу с полуночи.
Для проведения соревнований по триатлону «Медный всадник», первенства России по триатлону и чемпионата России по триатлону, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, будут перекрывать движение транспорта:
- с 00:00 12 июля до 20:00 20 июля — на Футбольной и Центральной аллеях;
- с 4:00 до 20:00 14 июля — на Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, набережной Гребного канала, в Бодровом переулке, на Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной аллеях;
- с 13:00 до 17:00 15 июля — на Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной аллеях;
- с 3:30 до 17:00 16 июля — на Приморском проспекте в направлении от улицы Савушкина до дома 65 и на Приморском шоссе в направлении от улицы Савушкина у комплекса «Лахта Цетр» до Савушкина у Планерной улицы;
- с 4:00 до 20:00 16 июля — на набережной Мартынова от Бодрова переулка до улицы Рюхина, в Бодровом переулке, на набережной Гребного канала, Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги и Южной дороге от Теннисной аллеи до Северной дороги;
- с 4:00 16 июля до 2:00 17 июля — на Теннисной, Велосипедной и Центральной аллеях.
Также введут запрет остановки транспорта:
- с 00:00 12 июля до 20:00 16 июля — на Центральной аллее;
- с 00:00 13 июля до 20:00 16 июля — на Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, набережной Гребного канала и в Бодровом переулке;
- с 00:00 15 июля до 20:00 16 июля — на набережной Мартынова;
- с 00:00 15 июля до 17:00 16 июля — на Приморском проспекте у 3-го Елагина моста.