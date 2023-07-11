Соревнования по триатлону на неделю перекроют аллеи на Крестовском и Приморский проспект

Спортивные мероприятия с 12 по 20 июля ограничат движение на Крестовском острове в Петербурге. Первые перекрытия и запрет парковки вступят в силу с полуночи.

Для проведения соревнований по триатлону «Медный всадник», первенства России по триатлону и чемпионата России по триатлону, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, будут перекрывать движение транспорта: