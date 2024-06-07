Управлявшему понтоном, который перевернулся в Пушкине, предъявлено обвинение. Он вез в два раза больше пассажиров, чем положено

Лицу, управлявшему перевернувшимся понтоном на Большом пруду в Екатерининском парке в Пушкине, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
Понтон с находившимися на нем людьми перевернулся накануне около двух часов ночи, когда в парке шла подготовка к частному мероприятию. Персонал доставляли на понтоне с острова на берег. Маломерное судно, по данным СК, предназначалось для перевозки 4 человек, но, как сообщили в Следственном комитете, на нём находились 24 человека. При развороте понтон перевернулся. Медицинская помощь потребовалась четверым. Одна из пострадавших была в состоянии клинической смерти и не выжила.
Судно не прошло освидетельствования и не было допущено к эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК, а человек, перевозивший людей, не имел действующего удостоверения на право управления маломерным судном. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Следственные действия, включающие обыски, проходили в том числе в офисе и по месту жительства генерального директора ООО «Маринпласт», которому принадлежит понтон.
Само мероприятие в Екатерининском парке в Петербурге, при подготовке к которому перевернулся понтон с людьми, было приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Его отменили.