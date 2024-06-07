Управлявшему понтоном, который перевернулся в Пушкине, предъявлено обвинение. Он вез в два раза больше пассажиров, чем положено

Лицу, управлявшему перевернувшимся понтоном на Большом пруду в Екатерининском парке в Пушкине, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Понтон с находившимися на нем людьми перевернулся накануне около двух часов ночи, когда в парке шла подготовка к частному мероприятию. Персонал доставляли на понтоне с острова на берег. Маломерное судно, по данным СК, предназначалось для перевозки 4 человек, но, как сообщили в Следственном комитете, на нём находились 24 человека. При развороте понтон перевернулся. Медицинская помощь потребовалась четверым. Одна из пострадавших была в состоянии клинической смерти и не выжила.