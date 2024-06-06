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    В Пушкине перевернулся понтон с людьми. Есть пострадавшие и погибшая

    20006
    21 комментарий

    Подготовка к частному мероприятию в Екатерининском парке в Пушкине обернулась ЧП. В Большом пруду перевернулся перегруженный понтон, погибла девушка.

    По предварительной информации «Фонтанки», ЧП произошло около двух часов ночи 6 июня, когда в парке шла подготовка к частному мероприятию. Персонал с острова на берег доставляли на понтоне. По правилам его максимальная загрузка — порядка 12 человек. Но, как сообщили в Следственном комитете, на нём находились 24 человека. При развороте понтон перевернулся. Медицинская помощь потребовалась четверым.

    По данным «Фонтанки», одна из пострадавших была в состоянии клинической смерти. Она не выжила.

    Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека.

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    Комментарии 21

    26226371106 Июн 2024 в 10:50
    К сожалению-все и всё продаётся, в том числе и Екатерининский парк с прудами!!! За бабло готовы пирушки делать на воде и под водой!!!! Я надеюсь-послужит уроком!!!
    +0−0
    28230452306 Июн 2024 в 10:42
    А в музее-заповеднике Царское село можно устраивать гулянки? Заказчика под суд надо отдать
    +0−0
    Дитрих06 Июн 2024 в 10:25
    Надеюсь , что погибшей участницей праздничного шоу была не Лиза Боярская в роли императрицы Екатерины Великой ? Ну , теперь глава Пушкина вместо медали от Верховного получит ВТЫК и отставку
    +1−1
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