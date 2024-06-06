В Пушкине перевернулся понтон с людьми. Есть пострадавшие и погибшая

По предварительной информации «Фонтанки», ЧП произошло около двух часов ночи 6 июня, когда в парке шла подготовка к частному мероприятию. Персонал с острова на берег доставляли на понтоне. По правилам его максимальная загрузка — порядка 12 человек. Но, как сообщили в Следственном комитете, на нём находились 24 человека. При развороте понтон перевернулся. Медицинская помощь потребовалась четверым.

Подготовка к частному мероприятию в Екатерининском парке в Пушкине обернулась ЧП. В Большом пруду перевернулся перегруженный понтон, погибла девушка.

По данным «Фонтанки», одна из пострадавших была в состоянии клинической смерти. Она не выжила.

Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека.