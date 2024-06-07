Первый этап КАД-2 запустят к 2029 году

Губернаторы Петербурга и Ленобласти, а также вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили проект второй кольцевой дороги вокруг Петербурга. Проектировать хотят уже в ближайшее время.
Встреча прошла 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Позиция городского правительства состоит в том, что первая КАД практически превратилась в городскую трассу и исчерпала свои возможности. От Пулковского шоссе до Невы ее дублером со временем станет Южная широтная магистраль.
Но вторая КАД требуется и Петербургу, и Ленобласти. Поручения в ее отношении дал президент, и одно из них — принять итоговое решение о реализации. Первым этапом станет участок от Кузьмолово до трассы М-11 с новым мостом через Неву, до конца 2028 года предполагается открыть движение по 88 км трассы. К проектированию собираются приступать в ближайшее время.
«КАД-2 — очень важна не только для города, а для всей агломерации с Ленинградской областью. Второе кольцо — дополнит опорную сеть скоростных магистралей внеуличного движения и кардинально перераспределит транспортные потоки в агломерации. Дальний автодорожный обход Петербурга перехватит часть транспорта из Карелии, а также Мурманской, Вологодской и Архангельской областей», — цитирует пресс-служба Смольного губернатора Александра Беглова.
При этом проектные решения надо увязать с областными участками Широтной магистрали скоростного движения. «Фонтанка» рассказывала, что оба проекта представляли президенту одновременно, и на совещании развернулась дискуссия о приоритетах. В итоге их реализацию решили координировать между собой.