Первый этап КАД-2 запустят к 2029 году

Губернаторы Петербурга и Ленобласти, а также вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили проект второй кольцевой дороги вокруг Петербурга. Проектировать хотят уже в ближайшее время.



Встреча прошла 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Позиция городского правительства состоит в том, что первая КАД практически превратилась в городскую трассу и исчерпала свои возможности. От Пулковского шоссе до Невы ее дублером со временем станет Южная широтная магистраль.



Но вторая КАД требуется и Петербургу, и Ленобласти. Поручения в ее отношении дал президент, и одно из них — принять итоговое решение о реализации. Первым этапом станет участок от Кузьмолово до трассы М-11 с новым мостом через Неву, до конца 2028 года предполагается открыть движение по 88 км трассы. К проектированию собираются приступать в ближайшее время.

