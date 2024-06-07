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    Первый этап КАД-2 запустят к 2029 году

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    7 комментариев

    Губернаторы Петербурга и Ленобласти, а также вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили проект второй кольцевой дороги вокруг Петербурга. Проектировать хотят уже в ближайшее время.

    Встреча прошла 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Позиция городского правительства состоит в том, что первая КАД практически превратилась в городскую трассу и исчерпала свои возможности. От Пулковского шоссе до Невы ее дублером со временем станет Южная широтная магистраль.

    Но вторая КАД требуется и Петербургу, и Ленобласти. Поручения в ее отношении дал президент, и одно из них — принять итоговое решение о реализации. Первым этапом станет участок от Кузьмолово до трассы М-11 с новым мостом через Неву, до конца 2028 года предполагается открыть движение по 88 км трассы. К проектированию собираются приступать в ближайшее время.

    КАД-2
    КАД-2
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    ШМСД
    ШМСД
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    «КАД-2 — очень важна не только для города, а для всей агломерации с Ленинградской областью. Второе кольцо — дополнит опорную сеть скоростных магистралей внеуличного движения и кардинально перераспределит транспортные потоки в агломерации. Дальний автодорожный обход Петербурга перехватит часть транспорта из Карелии, а также Мурманской, Вологодской и Архангельской областей», — цитирует пресс-служба Смольного губернатора Александра Беглова.

    При этом проектные решения надо увязать с областными участками Широтной магистрали скоростного движения. «Фонтанка» рассказывала, что оба проекта представляли президенту одновременно, и на совещании развернулась дискуссия о приоритетах. В итоге их реализацию решили координировать между собой.

    КАД-2
    КАД-2
    ШМСД
    ШМСД

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    Комментарии 7

    26696398507 Июн 2024 в 13:36
    "Мы запланировали", "мы сделаем", "мы построим", "мы запустим" и обязательно где-нибудь через лет 5-7, чтобы все потом забыли. Это всё, на что они способны. Где 80 станций метро?
    +0−2
    28077983007 Июн 2024 в 13:16
    А можно просто , наконец, доделать часть Мурманской трассы в районе 51 км? Позорище, за столько лет не могут сделать пару километров, миллионы людей мучаются в пробке
    +4−1
    Козулупица!07 Июн 2024 в 12:53
    Т.е. сейчас бетонка "часть транспорта из Вологодской и Мурианской областей" не может перехватить? Там так до много транспорта этого? Да на КАД сейчас из большегрузов в основном товары с песком. Как же нужна гонка на лафетах.
    +0−3
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