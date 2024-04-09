Ну вот, снова выбирать. Смольному приказали определиться с метро, трамваем и поездом до Пулково

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Президент Владимир Путин дал поручение проработать вопрос скоростного сообщения с Пулково. Метро тоже в списке. Но за этими перипетиями петербуржцы уже много лет смотрят из окна автобуса.



Поручения по развитию агломерации Петербурга и Ленинградской области опубликованы накануне. Помимо Широтной магистрали и КАД-2, там есть два пункта о главном городском аэропорте. Первый — про развязку на 681-м километре трассы М-11, которая должна обеспечить подъезд к Пулково в том числе со стороны КАД, Новгородской и Ленинградской областей, а также на 15% разгрузить Пулковское шоссе. Ждали ее в 2024-м, затем в 2025 году, деньги запрашивали у федералов, да и сейчас ожидается их участие. Новый срок, согласно поручениям президента, — до 2027 года.



Фото: ГК «Автодор» Поделиться Поделиться







Второй — организация скоростного сообщения с Пулково. «В том числе путем продления линий метрополитена», — говорится в документе. Важно: никто ничего не строит. «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос...» — вот так звучит поручение. Из этого становится понятно, что надо все обсчитать и выбрать приоритетный способ доставки пассажиров в Пулково, а не делать все вместе.



Метро

Метро до Пулково прозвучало в президентских поручениях, но на самом деле оно никогда не исчезало из планов города насовсем, иногда останавливаясь в шаге от проектирования. В различных документах продолжение Кировско-Выборгской линии за «Проспект Ветеранов» оставалось хотя бы в виде «пунктирного» варианта, альтернативного тому, чтобы тянуть красную ветку к «Проспекту Маршала Жукова», который несколько лет назад считался основным. Тогда же звучали предложения строить эту подземку по концессионной модели, раз до нее не доходят руки у правительства: УК «Старт Девелопмент» надеялся сделать это частью линии стоимостью 160 млрд рублей до города-спутника Южный.



В разряд «основных» пулковский вариант метро перебрался в последние годы. Он есть в генплане с промежуточными станциями «Ульянка» и «Авиагородок», город выдал задание на проект планировки территории под эти новые 7 км подземки, президенту доложили о планах на строительство — причем с перспективой продлить линию до кампуса СПбГУ через «Экспофорум» и Пушкин. Примерно обозначен срок — до 2035 года и общая стоимость — полтриллиона рублей.



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С окончанием эпохи «Аэроэкспресса» подоспела новая — городской электрички. В концепции петербургского железнодорожного узла значатся два таких пассажирских диаметра: Ораниенбаум — Белоостров и Гатчина-Варшавская — Токсово. Обе запланированы до 2027 года, а первая еще через три года должна обзавестись петелькой «Лигово — Пулково — Шоссейная», под нее уже проводят изыскания, стоимость оценивается в 64 млрд. Но, во-первых, для появления городской электрички многое должно сбыться — например, нужны грузовые обходы города. А во-вторых, до 2030 года еще как-никак ждать 6 лет.



Поэтому РЖД рассчитывают до этого организовать электричку в Пулково от Балтийского вокзала со временем в пути 20 минут. Здесь тоже все небыстро. Идет предпроектирование и резервирование земель, обсуждается уход двухпутного участка у аэропорта под землю, «чтобы не было смешения радиоэфиров — авиационного и железнодорожного».



Автобусы

На данный момент самым популярным способом добраться до аэропорта на общественном транспорте являются автобусы № 39 и 39Э, которые отправляются от «Московской», на них в Пулково приезжает каждый четвертый. С конца 2023 года автобусный экспресс 82Э едет и от «Проспекта Ветеранов», с интервалом 15 минут, для него закупили особые большие машины со стеллажами для багажа и возможностью распечатать по пути посадочный талон.



На территории самого аэропорта им тоже обеспечены приоритетные условия за счет проекта «Поток». «Фонтанка» недавно проводила эксперимент с разными видами транспорта, чтобы понять, как удобнее и быстрее доехать до Пулково, в гонке участвовали и такси, для которых с принятием нового закона в аэропорту тоже меняют инфраструктуру.

Так как поедем-то?

Заголовок в духе «Путин поручил построить метро в Пулково» в корне неверно отражает ситуацию. Речь вновь о проработке вариантов, каждому из которых, объективно, до реализации очень далеко. В комитете по транспорту «Фонтанке» лаконично ответили, что «генпланом города предусмотрено развитие и электрички, и метро, и трамвая».



В управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» подчеркнули, что «разнообразие маршрутов до аэропорта повышает его доступность. «Для пассажира, помимо комфорта, важна предсказуемость времени в пути до точки назначения, и метро в этом плане один из наиболее комфортных видов транспорта, — комментирует гендиректор ВВСС Леонид Сергеев. — Запуск метро — новый этап. В мире единицы аэропортов связаны с городом с помощью метро, что делает эту инициативу особенно ценной».



По его словам, сегодня поток пассажиров в Пулково равномерно распределен между четырьмя транспортными категориями: автобусы, такси, каршеринг и личный автотранспорт. «Метро предложит путь, который не задействует существующую дорожную инфраструктуру, и в перспективе этот маршрут может стать одним из наиболее востребованных», — считает Сергеев.



Автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов, написал, что метро не нужно точно, потому что его «провозная способность будет использоваться на 5–10%». Он исходит из примерной частоты в 40 поездов в час, предельной загрузки вагона в 300 пассажиров и сопоставляет это с перспективным пассажиропотоком Пулково. Город, судя по всему, и сам догадывается, что ездить будут полупустые поезда. Именно поэтому в прошлый свой заход на эту тему в 2017 году Смольный думал над однопуткой: лишь каждый третий состав, прибывая на конечную, отправлялся бы дальше в аэропорт, возможно, за дополнительную плату.



Глава Центра транспортного планирования Рубен Тертерян в 2020 году в интервью ДП говорил: «Просто до одного Пулково строить метро будет малоэффективно сейчас, оно должно идти дальше и обслуживать другие территории. Но это вопрос не ближайшей перспективы». По его словам, метро должно быть обеспечено пассажиропотоком в 30 тысяч человек в час. Для сравнения: отчитываясь о рекордном январе 2024 года, комтранс писал, что самым загруженным днем в Пулково стало 5 января — за сутки аэропорт обслужил 64 тысячи пассажиров.



«Фонтанке» Иван Вергазов пояснил, что наилучшим вариантом транспортного обеспечения Пулково считает анонсированную в концепции РЖД городскую электричку либо все-таки проект «Аэроэкспресса», но с удобной посадкой в нескольких точках города. Если говорить о трамвае, то это, по его мнению, должен быть легкорельс в центр города и с редкими остановками, а не ответвление от КШС, которое, считает Вергазов, не особенно превосходит по показателям нынешние автобусные экспрессы № 39. Для автобуса достаточно организовать выделенную полосу под кольцевой и до станции «Московская», чтобы обеспечить предсказуемый график движения.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»