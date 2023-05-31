Заход под землю, чтобы не смешивать эфир. В ОЖД объяснили, где электричка до Пулково

На Октябрьской железной дороге прокомментировали ход работ по организации движения поездов от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково. С самими авиаторами договорились
Как рассказал 31 мая начальник ОЖД Виктор Голомолзин, отвечая на вопрос «Фонтанки», уже завершены согласования с самой управляющей компанией аэропорта. «Это заход двухпутного участка под землю, чтобы не было смешения радиоэфиров — авиационного и железнодорожного, — рассказал он. — Мы полностью прошли согласования под будущую постройку метрополитена, если она, конечно, состоится, и под трамвайное и автобусное движение землю зарезервировали».
По его словам, завершены согласования с правительством Ленобласти и Смольным. «Сейчас мы ведем предпроектные проработки, написали обращение для резервирования земель под будущее строительство железной дороги, и сегодня документы находятся в Минтрансе», — добавил он.
Напомним, согласно концепции РЖД, в Петербурге появятся два диаметра так называемой городской электрички, частью одной из них станет двухпутный электрифицированный участок Лигово — Аэропорт «Пулково» — Шоссейная, уже подсчитана ее примерная стоимость — 84 млрд рублей. Но до этого собирались организовать регулярное сообщение аэропорта с Балтийским вокзалом, время в пути анонсировали около 20 минут.
Это не единственный проект транспортного обеспечения аэропорта. Даже после отказа от аэроэкспресса остаются еще как минимум ветка метро и скоростной трамвай. Подробнее об этих наработках читайте на «Фонтанке».