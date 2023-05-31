Заход под землю, чтобы не смешивать эфир. В ОЖД объяснили, где электричка до Пулково

На Октябрьской железной дороге прокомментировали ход работ по организации движения поездов от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково. С самими авиаторами договорились



Как рассказал 31 мая начальник ОЖД Виктор Голомолзин, отвечая на вопрос «Фонтанки», уже завершены согласования с самой управляющей компанией аэропорта. «Это заход двухпутного участка под землю, чтобы не было смешения радиоэфиров — авиационного и железнодорожного, — рассказал он. — Мы полностью прошли согласования под будущую постройку метрополитена, если она, конечно, состоится, и под трамвайное и автобусное движение землю зарезервировали».

