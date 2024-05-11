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    В саратовском селе Лох опять исчезла табличка с названием населенного пункта, которая провисела рекордные 140 дней

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    11 комментариев

    Металлическая табличка с названием села Лох в Саратовской области в очередной раз исчезла с обочины при въезде в населенный пункт. Указатель продержался рекордные 140 дней, сообщили сельчане в социальной сети «ВКонтакте».

    Авторы поста отмечают, что воришек не останавливает даже крепкая сварка. Сейчас на въезде в село красуются только пустые столбы. Новая табличка обойдется в 1 900 рублей.

    Табличку с названием села крадут регулярно. Весной 2023 года она провисела меньше суток и исчезла, что, как отмечают в группе, стало абсолютным рекордом.

    В комментариях пользователи предлагают зарабатывать на популярном имени села — поставить на въезде магазин и торговать сувенирной продукцией.

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    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    Zet11 Мая 2024 в 17:15
    это судьба...
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