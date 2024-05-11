В саратовском селе Лох опять исчезла табличка с названием населенного пункта, которая провисела рекордные 140 дней

Металлическая табличка с названием села Лох в Саратовской области в очередной раз исчезла с обочины при въезде в населенный пункт. Указатель продержался рекордные 140 дней, сообщили сельчане в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы поста отмечают, что воришек не останавливает даже крепкая сварка. Сейчас на въезде в село красуются только пустые столбы. Новая табличка обойдется в 1 900 рублей.



Табличку с названием села крадут регулярно. Весной 2023 года она провисела меньше суток и исчезла, что, как отмечают в группе, стало абсолютным рекордом.