В Москве 15-летняя девочка разбилась насмерть во время фотосессии в заброшенной многоэтажке

Девочка-подросток погибла во время фотосессии в Москве. Она пробралась в недостроенное здание и упала с высоты. Подробности сообщает столичный Следственный комитет 11 мая.
Трагический инцидент произошел в доме на Давыдковской улице, куда подросток отправилась ради фотосессии. Во время съемок 15-летняя девочка упала в вентиляционную шахту на 11 этаже. От полученных травм она погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.