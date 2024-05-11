«Есть человеческие жертвы». Какой была первая трагедия с падением в воду общественного транспорта в Ленинграде

Фото: Архив УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться





Петербург уже однажды переживал трагедию с гибелью пассажиров общественного транспорта при его падении в реку. Это произошло, еще когда город был Ленинградом, всего через год с небольшим после пуска троллейбусного движения в 1936 году, — 26 декабря 1937 года. Тогда на лед Фонтанки возле дома 16 по ее набережной упал троллейбус модели ЛК-5. Переполненный пассажирами «каганович» пробил лед, погрузился в воду на три четверти и затонул вверх ногами. Внутри находилось с полсотни человек, 13 из них погибли, 18 были госпитализированы с травмами в Мариинскую больницу (тогда — имени Куйбышева) неподалеку.



Тогда, по архивной информации, собранной в статье «Архивный взгляд: Авария ЛК-5 в Ленинграде», причиной аварии была назвала ветхая лопнувшая, с заплатами, покрышка правого переднего колеса. Но были и другие дефекты обслуживания, подсказавшие проводившим расследование сотрудникам рабоче-крестьянской милиции Ленинграда, что за исправностью троллейбуса следили невнимательно. Троллейбус ехал со скоростью 30–35 километров в час, превышая указанные на тот момент в правилах дорожного движения предельные 15 при обледенении. При разрыве покрышки передние колеса машины внезапно повернули, водитель (работавший к тому моменту на этой работе всего 3,5 месяца, а до того прошедший не слишком основательное обучение на других моделях и с недостаточным числом практики) резко затормозил, троллейбус занесло, тот повернул в реку и пробил ограждение. Водитель ко всему прочему в момент наезда на ограждение из машины и вовсе выскочил, не применив экстренного торможения, — позже заключили следователи.

Меры последовали безотлагательно, в том числе — высшие. Всего через месяц, 28 января 1938 года, к расстрелу военным трибуналом ЛВО были приговорены и 8 февраля расстреляны 7 человек, включая водителя, начальника троллейбусной службы, главного инженера троллейбусного парка, начальника участка технической эксплуатации парка, начальника участка дневного ремонта троллейбусного парка и старшего мастера профилактического ремонта. Президиум Ленсовета, в свою очередь, по итогам заседания 29 декабря 1937 года вынес ряд постановлений: убрать с линии троллейбусы ЛК, ограничить скорость на 2-м маршруте (он тогда был только за два месяца до аварии запущен от Финляндского вокзала до проспекта Газа, ныне — Старо-Петергофского) 20 километрами в час, улучшить очистку города от снега и льда, особенно на маршрутах общественного транспорта, и, конечно, выплатить семьям погибших компенсации с организацией похорон за счет государства.

Авария во многом изменила отношение ленинградцев к новому виду транспорта — троллейбусу — как к любимому аттракциону, за который были готовы доплатить (20 копеек против 15 за трамвай). А ведь как все начиналось в день запуска... «У большого нового дома на площади Труда — длиннейшая очередь, — писала «Ленинградская правда» 21 октября 1936 года. — Это — желающие в первый раз поехать в троллейбусе. Контролер в красной фуражке охотно дает ответы на непрерывные и многочисленные вопросы. Пассажиры заполняют изящный, вместительный новенький троллейбус. Все восхищаются комфортабельным оборудованием вагона, его удобными, мягкими сиденьями.

Легко, плавно, без тряски отправляется троллейбус в первый «коммерческий» рейс… На конечной станции — недоразумение. — Гражданин, выходите! — А я обратно поеду.

Но новые пассажиры горячо протестуют, и любителям троллейбуса приходится выходить». Кстати, было это всего в трех минутах ходьбы от места нынешней катастрофы с автобусом на Мойке, унесшей 10 мая 2024 года жизни семерых петербуржцев.