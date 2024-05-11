Магнитная буря на Земле снова набрала силу до пятого уровня. На Солнце произошла мощнейшая за семь лет вспышка

Экстремально сильную вспышку на Солнце, которая стала второй по силе за последние семь лет, зафиксировали ученые. Она началась 11 мая в 4:10 мск, ее максимум пришелся на 4:23 мск, сейчас излучение вернулось в норму.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что это второй по силе солнечный взрыв с 2017 года. В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8.
При этом в настоящий момент к Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем ранее. Магнитная буря проходит через пик, а колебания поля вернулись к экстремальным значениям 5-го уровня. Территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний. Возможно опускание овала до южных границ страны, добавили ученые.
Магнитной буре предшествовала двойная вспышка на Солнце класса Х — это наивысший уровень по пятибалльной системе измерения солнечных вспышек. Они произошли утром 8 мая с интервалом в три часа: первая — около 5 утра по московскому времени, вторая — примерно в 8 утра. Обе имели балл Х1. Выброс солнечного вещества, вероятно, произошел во время второго взрыва.
Вечером в пятницу, 10 мая, практически над всей Россией появилось северное сияние. Фотографии природного явления, запечатленного в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, с «Фонтанкой поделились читатели.