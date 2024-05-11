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    Магнитная буря на Земле снова набрала силу до пятого уровня. На Солнце произошла мощнейшая за семь лет вспышка

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    Экстремально сильную вспышку на Солнце, которая стала второй по силе за последние семь лет, зафиксировали ученые. Она началась 11 мая в 4:10 мск, ее максимум пришелся на 4:23 мск, сейчас излучение вернулось в норму.

    В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что это второй по силе солнечный взрыв с 2017 года. В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8.

    При этом в настоящий момент к Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем ранее. Магнитная буря проходит через пик, а колебания поля вернулись к экстремальным значениям 5-го уровня. Территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний. Возможно опускание овала до южных границ страны, добавили ученые.

    Магнитной буре предшествовала двойная вспышка на Солнце класса Х — это наивысший уровень по пятибалльной системе измерения солнечных вспышек. Они произошли утром 8 мая с интервалом в три часа: первая — около 5 утра по московскому времени, вторая — примерно в 8 утра. Обе имели балл Х1. Выброс солнечного вещества, вероятно, произошел во время второго взрыва.

    Вечером в пятницу, 10 мая, практически над всей Россией появилось северное сияние. Фотографии природного явления, запечатленного в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, с «Фонтанкой поделились читатели.

    Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

    Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу.

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