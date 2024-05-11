На Земле впервые за 20 лет происходит магнитная буря высшего, пятого, уровня

Впервые за 20 лет на Земле происходит магнитная буря высшего уровня G5. Об этом 11 мая сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.



Магнитной буре предшествовала двойная вспышка на Солнце класса Х — это наивысший уровень по пятибалльной системе измерения солнечных вспышек. Они произошли утром 8 мая с интервалом в три часа: первая — около 5 утра по московскому времени, вторая — примерно в 8 утра. Обе имели балл Х1. Выброс солнечного вещества, вероятно, произошел во время второго взрыва.



Часть из четырех облаков плазмы, выброшенных звездой, слилась в единый крупный объект и ударила по магнитному полю Земли.

