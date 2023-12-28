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    Метро плюс что-то. Смольный рассказал, какие новые виды транспорта свяжут Петербург с Пулково

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    Власти Петербурга пока окончательно не выбрали, какие новые виды транспорта должны связать Северную столицу с аэропортом Пулково. Базовым вариантом сейчас является метро плюс еще один вид транспорта, рассказал 28 декабря вице-губернатор Кирилл Поляков, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки».

    «Идет проектирование ветки метрополитена, которая будет также затрагивать аэропорт Пулково и наши новые территории в рамках города-спутника Южный», — сказал он.

    Новая линия метро должна образовать «симбиоз» с трамваем или городской электричкой. Поскольку транспорт в любом случае будет субсидироваться городом, вероятно, придется выбрать что-то одно. «Нужно сделать максимально эффективно, а с учетом диаметров мы захватим районы, в первую очередь Красногвардейский, где нет метрополитена, и люди на другую сторону города смогут проехать на электричке, это удобно», — прокомментировал Кирилл Поляков.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что власти города рассматривают вопрос об ответвлении трамвайной линии «ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» до аэропорта Пулково — такое изменение внесли в Генплан. Однако параллельно разрабатывается проект планировки для линии метро от станции «Проспект Ветеранов», а Минтранс согласовывает документацию по строительству в аэропорт железнодорожной ветки.

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