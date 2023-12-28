Метро плюс что-то. Смольный рассказал, какие новые виды транспорта свяжут Петербург с Пулково

Власти Петербурга пока окончательно не выбрали, какие новые виды транспорта должны связать Северную столицу с аэропортом Пулково. Базовым вариантом сейчас является метро плюс еще один вид транспорта, рассказал 28 декабря вице-губернатор Кирилл Поляков, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки».



«Идет проектирование ветки метрополитена, которая будет также затрагивать аэропорт Пулково и наши новые территории в рамках города-спутника Южный», — сказал он.

Новая линия метро должна образовать «симбиоз» с трамваем или городской электричкой. Поскольку транспорт в любом случае будет субсидироваться городом, вероятно, придется выбрать что-то одно. «Нужно сделать максимально эффективно, а с учетом диаметров мы захватим районы, в первую очередь Красногвардейский, где нет метрополитена, и люди на другую сторону города смогут проехать на электричке, это удобно», — прокомментировал Кирилл Поляков.