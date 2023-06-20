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    В Петербурге выдали задание на проект планировки для метро в аэропорт Пулково

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    Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре выдал задание на разработку проекта планировки территории для участка метро от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково. Ранее о том, что проект не забыт, напомнил губернатор.

    Задание опубликовано накануне и датировано 19 июня. Срок подготовки — до конца 2024 года. Речь идет об участке Кировско-Выборгской линии метро протяженностью 7,23 км. Ранее КГА отменил свое распоряжение двухлетней давности о разработке ППТ, из чего некоторые СМИ сделали вывод, что проект отменен, хотя в Смольном объясняли, что просто истек срок действия документа и требуется новое задание.

    Губернатор Александр Беглов говорил в интервью ТАСС: «Заявленные ранее в прессе проекты не отменяют, а дополняют друг друга. Электрички до аэропорта, скоростной трамвай, метро интересны разным пассажирам. <…> Строительство метро до Пулково предусмотрено отраслевой схемой развития нашей подземки как продление Кировско-Выборгской линии от станции «Проспект Ветеранов» с промежуточными станциями «Ульянка» и «Авиагородок».

    Участок до аэропорта действительно никогда не исчезал из планов профильных ведомств, а в определенный момент интерес к этому строительству начали проявлять даже потенциальные концессионеры. В нынешней концепции этот вариант конкурирует с идеей продлить Кировско-Выборгскую линию до станции «Проспект Маршала Жукова».

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    Одновременно рассматривается еще несколько вариантов транспортного обеспечения аэропорта. Конкурс на организацию аэроэкспресса город давно отменил. Однако в данный момент в Минтрансе находится документация по строительству железнодорожной ветки в аэропорт, а концессионер по строительству скоростного трамвая в Славянку предлагает сделать ответвление в Пулково.

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    ПулковоАэропорт ПулковоМетро ПетербургаСкоростной трамвай
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