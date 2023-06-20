В Петербурге выдали задание на проект планировки для метро в аэропорт Пулково

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре выдал задание на разработку проекта планировки территории для участка метро от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково. Ранее о том, что проект не забыт, напомнил губернатор.



Задание опубликовано накануне и датировано 19 июня. Срок подготовки — до конца 2024 года. Речь идет об участке Кировско-Выборгской линии метро протяженностью 7,23 км. Ранее КГА отменил свое распоряжение двухлетней давности о разработке ППТ, из чего некоторые СМИ сделали вывод, что проект отменен, хотя в Смольном объясняли, что просто истек срок действия документа и требуется новое задание.

