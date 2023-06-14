20 станций за 10 лет и линия до Пулково. Беглов рассказал о планах по строительству метро

В Петербурге собираются построить 20 станций метро за 10 лет. Линию до Пулково никто не отменял и сейчас планируют.



О планах на метростроение рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС, которое опубликовано 14 июня. «Президент России поставил четкие задачи по развитию метрополитена Санкт-Петербурга. До 2032 года нам предстоит построить 20 новых и реконструировать 12 существующих станций метро», – заявил он.



Напомним, в данный момент в Петербурге строятся четыре новых станции метро – «Казаковская», «Путиловская», «Горный институт» и «Театральная», они должны быть введены в 2024 году («Театральная» без выхода на поверхность). Начинается проходка зеленой линии через «Яхтенную» до «Каменки». Ранее большой резонанс получили слова Беглова о строительстве 89 новых станций – впоследствии Смольный уточнил, что речь обо всех объектах метрополитена.

