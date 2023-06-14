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    20 станций за 10 лет и линия до Пулково. Беглов рассказал о планах по строительству метро

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    В Петербурге собираются построить 20 станций метро за 10 лет. Линию до Пулково никто не отменял и сейчас планируют.

    О планах на метростроение рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС, которое опубликовано 14 июня. «Президент России поставил четкие задачи по развитию метрополитена Санкт-Петербурга. До 2032 года нам предстоит построить 20 новых и реконструировать 12 существующих станций метро», – заявил он.

    Напомним, в данный момент в Петербурге строятся четыре новых станции метро – «Казаковская», «Путиловская», «Горный институт» и «Театральная», они должны быть введены в 2024 году («Театральная» без выхода на поверхность). Начинается проходка зеленой линии через «Яхтенную» до «Каменки». Ранее большой резонанс получили слова Беглова о строительстве 89 новых станций – впоследствии Смольный уточнил, что речь обо всех объектах метрополитена.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о программе КРТИ, которую впоследствии уточнили, уместив в период 2024-2030 гг. 21 станцию.

    Что касается реконструкции, то сейчас ее проходит станция «Чернышевская». «Ладожская» закрыта на ремонт, это же ждет «Пионерскую». В ближайших планах – еще несколько станций синей линии и не только.

    В том же интервью Александр Беглов рассказал о том, как будет обеспечена транспортная доступность Пулково. «Заявленные ранее в прессе проекты не отменяют, а дополняют друг друга. Электрички до аэропорта, скоростной трамвай, метро интересны разным пассажирам. <…> Строительство метро до Пулково предусмотрено отраслевой схемой развития нашей подземки как продление Кировско-Выборгской линии от станции «Проспект Ветеранов», с промежуточными станциями «Ульянка» и «Авиагородок». Сейчас ведется разработка документации по планировке территории».

    «Фонтанка» подробно рассказывала обо все проектах общественного транспорта, которыми в разное время собирались обеспечивать Пулково. От конкурса на строительство аэроэкспресса город отказался, однако актуальной остается электричка в рамках одного из диаметров РЖД, скоростной трамвай (как вариант – ответвление от линии Купчино-Шушары-Славянка) и учтенная в генплане ветка метро.

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